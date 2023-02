Ghostbusters, Ernie Hudson messo in secondo piano nella sceneggiatura e nel marketing: "Era voluto"

Ernie Hudson, ospite del "The Howard Stern Wrap Up Show" di SiriusXM, ha rivelato che lo studio dietro il franchise Ghostbusters, la Columbia Pictures, lo ha volontariamente messo in secondo piano durante la realizzazione e la commercializzazione della commedia soprannaturale del 1984. Nel film Ernie Hudson affiancava Bill Murray, Harold Ramis e Dan Aykroyd nei panni del collega acchiappafantasmi Winston Zeddemore, ma non è apparso nel poster del film, come riporta IndieWire.

"Lo studio non era inclusivo e ha continuato a non esserlo", ha spiegato l'attore. "Quindi ha reso tutto molto, molto difficile perché facevo parte del cast, ma poi sono stato messo da parte in modo molto selettivo. Nella sceneggiatura originale Winston era proprio all'inizio del film. Quando ci siamo preparati per girare, Winston è arrivato a metà del film. Tutte quelle cose... Sembrava decisamente deliberato".

Ernie Hudson ha proseguito: "Quando sono usciti i poster, ho scoperto che non c'ero. Ci è voluto molto tempo per superarlo. Ho partecipato alle commemorazioni per il 30° anniversario del film e tutti i poster vedono solo tre attori. Ora so che i fan la vedono in modo diverso, e sono così grato per i fan perché si sono identificati con Winston, specialmente i giovani".

Nonostante il tempo guarisca tutte le ferite, Ernie Hudson ammette che Ghostbusters - Acchiappafantasmi rimane "il film più difficile della mia carriera dal punto di vista psicologico".

"Cerco di non prenderla sul personale. Qualunque cosa brutta, se sei afroamericano in questo paese, ti succede qualcosa di brutto, puoi sempre dare la colpa al tuo essere nero. Questa è l'ultima cosa che voglio fare. Non ho niente di negativo da dire su nessuno, ma è stato difficile. Mi ci sono voluti 10 anni per superarlo e godermi il film. Con Ghostbusters è stato davvero difficile fare pace".

Ernie Hudson ha ripreso il ruolo di Winston nel sequel del 1989, Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, e più recentemente ha avuto un piccolo ruolo nel reboot del franchise del 2021, Ghostbusters: Legacy". Hudson ha confermato, inoltre, che girerà alcune scene per il prossimo capitolo del franchise.

"Anche ora, stiamo negoziando un nuovo film che dovrebbe iniziare le riprese a marzo, ma io ho messo le mani avanti. Se lo farò, deve avere un senso."