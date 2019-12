Ghostbusters: Afterlife, il primo trailer del nuovo film degli acchiappafantasmi

Il primo trailer di Ghostbusters: Afterlife è finalmente approdato in rete, cominciando a svelare qualcosa in più sulle avventure dei nuovi protagonisti.

Finn Wolfhard è ormai un esperto del genere, così è lui a dare il benvenuto in apertura del primo trailer di Ghostbusters: Afterlife. E, nonostante il terzo film sugli acchiappafantasmi sia ambientato nella contemporaneità, come ormai d'abitudine nella carriera del giovane attore il salto negli anni '80 è proprio lì a portata di mano. Perchè, se il suo Trevor è solo imparentato con uno dei ghostbusters della vecchia guardia, dalla fattoria del nonno spuntano di nuovo fuori come per magia l'originale trappola per fantasmi ma soprattutto la Ectomobile. Per un effetto nostalgia (molto Stranger Things!) assicurato e di sicuro successo.

Ghostbusters: Legacy - questo il titolo italiano del film - si racconterà quello che accade quando una madre single e i suoi due figli arrivano in una piccola città di provincia, dove iniziano a scoprire il loro legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato. Il film proseguirà quindi la storia iniziata con i film di Ivan Reitman e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Con loro, a interpretare la nuova generazione di acchiappafantasmi, saranno Mckenna Grace e Finn Wolfhard, nel cast anche Carrie Coon. Jason Reitman, alla regia, raccoglierà l'eredità del padre Ivan Reitman, regista di Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II.

Secondo alcune indiscrezioni la nuova generazione di acchiappafantasmi di cui si parla nel film potrebbe essere legata a Egon Spengler attraverso l'utilizzo di alcune sequenze girate per il film originale da Harold Ramis, morto nel 2014. Jason Reitman ha infatti confermato che era stato trovato il materiale girato sul set nel 1984: "Abbiamo spedito gli scatoloni a Burbank. Abbiamo visionato le scene per dei motivi che non posso rivelare, ma nel farlo abbiamo trovato delle cose davvero interessanti".

Ghostbusters: Afterlife dovrebbe arrivare al cinema il 10 luglio 2020.