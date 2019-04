Ghostbusters 3: Jason Reitman parteciperà alla Ghostbusters Fan Fest a giugno

Il regista di Ghostbusters 3 Jason Reitman sarà uno degli ospiti della Ghostbusters Fan Fest il prossimo giugno. L'evento avrà luogo nel celebre Sony Pictures Studio Lot di Culver City, California, il 7 e l'8 giugno.

Assieme a Jason Reitman hanno già aderito all'evento le star dell'originale Ghostbusters - Acchiappafantasmi Dan Aykroyd (Dr. Raymond Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) e il regista e produttore Ivan Reitman, padre di Jason.

In risposta all'invito, Jason Reitman ha dichiarato entusiasta: "Sono eccitato all'idea che finalmente il mio ruolo di Brownstone Boy #2 otterrà il giusto riconoscimento. Potrei anche accennare qualcosa sul prossimo film sui Ghostbusters".

Tra gli ospiti della Ghostbusters Fan Fest figurano anche l'autore ed esecutore delle musiche originali Ray Parker Jr., e i membri del cast della serie animata The real ghostbusters - I veri acchiappafantasmi Maurice LaMarche (Dr. Egon Spengler), Frank Welker (Dr. Raymond Stantz) e Dave Coulier (Dr. Peter Venkman). I fan parteciperanno a incontri esclusivi con le star, i creatori della saga di Ghostbusters e sperimenteranno videogame a tema in realtà aumentata. Naturalmente non mancheranno la proiezione dei film originali, una performance musicale di Parker, giochi a premi e altre attività.

Ghostbusters 3, Leslie Jones furiosa: "È qualcosa che farebbe Trump"

Tra i primi membri del cast di Ghostbusters 3 sono stati annunciati Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon che abbiamo già visto rispettivamente in Strangers Things e Avengers: Infinity War e dovrebbero essere la famiglia su cui ruota tutta la trama di Ghostbusters 3. Di più, al momento, è impossibile sapere. Jason Reitman ha infatti la bocca cucita su come questo nuovo capitolo vada ad innestarsi con le due opere precedenti degli anni Ottanta, girate dal padre Ivan. Unica cosa assodata è che non ci sarà nessun legame con la controversa versione al femminile uscita nel 2016. Per saperne di più non ci resta che attendere la Ghostbusters Fan Fest.

