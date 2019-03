Ghostbusters 3: ecco giovani i protagonisti

In via di definizione il cast di Ghostbusters 3. McKenna Grace e Finn Wolfhard possibili protagonisti del terzo film diretto da Jason Reitman.

Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson in una scena di Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Il cast di Ghostbusters 3 di Jason Reitman inizia a svelarsi poco a poco. Pare infatti che la dodicenne McKenna Grace, vista di recente in Captain Marvel nei panni di una giovanissima Carol Danvers, sia in trattative per interpretare la protagonista del terzo capitolo degli acchiappafantasmi più famosi del grande schermo. D'altronde non dovrà essere difficile per lei avere a che fare con spettri e presenze sovrannaturali, in quanto ha già recitato la parte di una giovane Theo nella serie horror The Haunting of Hill House di Netflix.

Mckenna Grace andrebbe così ad unirsi a Finn Wolfhard e Carrie Coon che abbiamo già visto rispettivamente in Strangers Things e Avengers: Infinity War e dovrebbero essere la famiglia su cui ruota tutta la trama di Ghostbusters 3. Di più, al momento, è impossibile sapere. Jason Reitman ha infatti 'la bocca cucita' su come questo nuovo capitolo vada ad innestarsi con le due opere precedenti degli anni Ottanta, girate dal padre Ivan. Unica cosa assodata è che non ci sarà nessun legame con la controversa versione al femminile uscita nel 2016.

Stando a vari rumor, pare che all'inizio Reitman sia stato restio ad ingaggiare la star di Stranger Things per via di alcune similitudini tra i due progetti, ma alla fine ha dovuto ricredersi dopo essere rimasto folgorato dall'audizione di Wolfhard, tanto da ufficializzare la cosa su Twitter e Instagram, postando una foto dei tre attori con un eloquente: "Ecco la famiglia".

Ghostbusters 3 uscirà nelle sale americane il 10 luglio del 2020, mentre non è ancora stata indicata una data italiana. La speranza è che non avvenga troppo tardi rispetto alla release casalinga. Magari a settembre o fine agosto.