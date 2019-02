Hill House 2: la seconda stagione sarà ispirata a Il giro di vite

Hill House tornerà sugli schermi di Netflix con una seconda stagione che avrà, come previsto, dei personaggi nuovi e una storia inedita. Il creatore del progetto, Mike Flanagan, e il produttore Trevor Macy, hanno inoltre stretto un accordo con il servizio di streaming che prevede la produzione di nuovi progetti.

La storia della famiglia Crane, come più volte ribadito dal regista e dagli stessi interpreti di Hill House si è quindi conclusa definitivamente e il progetto ritornerà in una forma in stile "antologico": la nuova stagione si intitolerà The Haunting of Bly Manor e sembra essere ispirata al romanzo di Henry James intitolato Il giro di vite, in cui una governante deve occuparsi di due giovani orfani in un'inquietante residenza britannica.

Cindy Holland, responsabile dei contenuti originali di Netflix, ha dichiarato: "Mike Flanagan e Trevor Macy sono dei maestri nel creare delle storie in grado realmente di spaventare e che lasciano gli spettatori incollati alle sedie, ma incapaci di allontanare lo sguardo. Siamo entusiasti all'idea di continuare la nostra collaborazione sulla serie e sui futuri progetti".

La prima stagione di Hill House è stata una moderna interpretazione dell'omonimo romanzo di Shirley Jackson. Hill House, indubbiamente una delle serie tv da non perdere su Netflix, racconta la storia di un gruppo di fratelli, che ha trascorso l'infanzia all'interno di quella che sarebbe diventata la più famosa casa infestata del Paese. I protagonisti, ora adulti, si ritrovano forzatamente insieme in un momento tragico e sono costretti ad affrontare i fantasmi del proprio passato - alcuni sono ancora nascosti nei meandri della loro mente, mentre altri potrebbero essere fisicamente appostati nelle tenebre di Hill House.