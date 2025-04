Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Mckenna Grace entra nel cast con un ruolo importante

Il 20 novembre 2026 arriverà nelle sale americane Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il film prequel dedicato alla storia di Haymitch. Lionsgate, dopo aver annunciato chi interpreterà il protagonista e la giovane Lenore Dove Baird, ha oggi aggiornato i fan con un nuovo arrivo nel cast.

Il nuovo arrivo nel cast

Sarà infatti Mckenna Grace ad avere la parte di Maysilee Donner nel nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi scritti da Suzanne Collins.

Tra le pagine del libro il personaggio è uno dei tributi del Distretto 12 ed è amica di Asteride Everdeen, oltre ad avere una sorella gemella chiamata Merrilee.

La giovane diventa inoltre un'alleata di Haymitch e avrà un legame importante anche con la storia di Katniss.

Nella giornata di ieri era stato annunciato l'arrivo nel cast di Joseph Zada nei panni di Haymitch e di Whitney Peak nel ruolo di Lenore.

I dettagli del nuovo film della saga

Il film prequel sarà diretto da Francis Lawrence, mentre la sceneggiatura è firmata da Billy Ray. Nel team della produzione ci saranno anche Nina Jacobson e Brad Simpson, oltre a Cameron MacConomy.

Il romanzo L'alba sulla mietitura è arrivato, nella sua prima settimana dalla pubblicazione internazionale, a quota 1,5 milioni di copie vendute.

Mckenna Grace ha recentemente recitato nei nuovi film di Ghostbusters e nel film Regretting You, tratto dal romanzo di Colleen Hoover, già autrice di It Ends with us. Tra i suoi prossimi progetti ci sono Kiss of Death, prodotto da Blumhouse, il sequel di Five Nights at Freddy's e Scream 7 in cui avrà la parte della figlia di Sydney, il personaggio al centro della saga horror che sarà interpretato ancora una volta nell'atteso sequel dall'attrice Neve Campbell.