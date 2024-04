Mckenna Grace star della commedia romantica Everything I Never Did

La giovane attrice Mckenna Grace sarà la protagonista di una nuova commedia romantica intitolata Everything I Never Did.

Mckenna Grace, una delle star dei nuovi film di Ghostbusters, sarà protagonista di una commedia romantica intitolata Everything I Never Did.

La giovane attrice ha recentemente ottenuto una nominationa agli Emmy come guest star in The Handmaid's Tale.

I primi dettagli del progetto

Jeremy Sins sarà il regista di Everything I Never Did, mentre la sceneggiatura è firmata da D.J. McPherson e Scott Taylor.

Sullo schermo si racconterà una storia d'amore che "spazza via i cliché e brilla con originalità, spontaneità e sorprese".

Mckenna Grace avrà il ruolo di Jenna Reid, una ragazza seriamente malata che, insieme al problematico teenager Liam Black, intraprende un percorso in grado di trasformare, all'insegna della vita e dell'amore mentre si affrontano le avversità.

McPherson ha sottolineato che si tratta di un progetto a cui tengono molto e sono entusiasti nel poter avere Mckenna coinvolta nel ruolo della protagonista, sottolineando poi: "La sua profonda capacità di entrare in connessione con ruoli complessi darà vita a questa narrazione significativa. Siamo elettrizzati nel vederla portare Jenna sul grande schermo".

Il ritorno degli acchiappafantasmi

Il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale, di cui potete leggere la nostra recensione, è stato diretto da Gil Kenan e ha come protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, basandosi sul cult degli anni '80, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Tra gli interpreti ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters).