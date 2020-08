Ghostbusters: la scena dei flussi incrociati senza effetti visivi nel video dal set

Sul web è stato condiviso un video in cui vediamo la celebre scena di Ghostbusters in cui i flussi si incrociano per la prima volta, senza gli effetti visivi.

L'account YouTube ufficiale di Ghostbusters ha recentemente condiviso un divertente video dietro le quinte, in cui i fan possono vedere l'incrocio dei flussi senza effetti visivi.

L'immagine mostra in parallelo ciò che è avvenuto sul set dell'opera diretta da Ivan Reitman e quello che invece è stato poi mostrato sul grande schermo. Vediamo così i protagonisti del film alle prese con un flusso di energia che in realtà non c'è, ed è curioso scoprire la qualità degli effetti grafici durante gli anni '80, effetti che nel corso dei decenni sono stati protagonisti di una costante evoluzione.

A distanza di quasi quarant'anni dalla sua uscita, Ghostbusters - Acchiappafantasmirappresenta un classico della cultura popolare, capace di aggiungere elementi sci-fi ad una commedia già di per sé vincente. Attraverso la sceneggiatura scritta da Dan Aykroyd e Harold Ramis, intere generazioni si sono appassionate alla storia di quattro uomini che si uniscono a New York per creare un'attività di acchiappafantasmi. Quattro elementi capaci di completarsi alla perfezione, interpretati da Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. A loro, nel cast, si sono aggiunti anche Sigourney Weaver, Annie Potts e Rick Moranis.

Nel corso del tempo il franchise è stato mantenuto vivo da opere come Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II (1989) e il Ghostbustersdi Paul Feig (2016), versione tutta al femminile diretta da Paul Feig che però ha riscosso più critiche che consensi. Nella primavera del 2021 avremo finalmente modo di vedere quello che sarà un vero e proprio sequel dei primi due film, pronto a riunire sul grande schermo quasi del tutto il cast originale.

In Ghostbusters: Legacy, questo il titolo del film nella versione italiana, torneranno sia Bill Murray che Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, mentre non ci saranno Rick Moranis e Harold Ramis: il primo per una scelta personale, il secondo perché è venuto a mancare nel 2014. Tra le novità del cast, segnaliamo invece Finn Wolfhard (Stranger Things) che interpreterà uno dei figli della mamma single Callie. Arrivati in Oklahoma, scopriranno un misterioso legame con l'attività degli Acchiappafantasmi originali e dunque con l'eredità lasciatagli dal nonno.

Di recente, il cast di Ghostbusters si è riunito durante un incontro organizzato e monitorato da Josh Gad.