Ghost of Tsushima, il film di Chad Stahelski avrà una versione in bianco e nero?

C'è forse qualche possibilità di vedere il film di Ghost of Tsushima, o almeno una sua parte o versione, in bianco e nero? Scopriamo cosa ne pensa il regista Chad Stahelski.

Ghost of Tsushima è uno degli adattamenti videoludici più attesi dei prossimi anni, e non solo perché alla regia troveremo Chad Stahelski, il regista di John Wick. E ora potrebbe essere stato un dettaglio che renderebbe ancora più entusiasti i fan del videogioco, ovvero la possibilità di una versione in bianco e nero del film.

Quella attuale potrebbe essere l'epoca d'oro degli adattamenti cinematografici e televisivi dei videogiochi, considerato il successo di prodotti accolti con furore da pubblico e critica come la serie HBO di The Last of Us o i film di Sonic, e tra questi potrebbe presto rientrare anche il film di Ghost of Tsushima, almeno in base alle premesse.

La pellicola, annunciata nel 2021 e basata sul celebre gioco d'avventura targato Sucker Punch Productions, vedrà infatti dietro la cinepresa uno dei demiurghi della saga di John Wick, il regista Chad Stahelski, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Takashi Doscher (Still, Only - Minaccia Letale).

Ghost of Tsushima: Daisuke Tsuji vuole interpretare nel film Jin Sakai, ruolo avuto nel videogioco

E, stando a una recente intervista con IGN, riportata anche da Comicbook, sembra che un aspetto molto apprezzato dei videogiochi potrebbe accompagnare anche il live-action sul grande schermo.

Sucker Punch ha infatti reso disponibile per i giocatori di Ghost of Tsushima la "modalità Kurosawa" (omaggio al regista Akira Kurosawa), ovvero una modalità di gioco in cui è possibile vivere le avventure del samurai Jin Sakai in bianco e nero.

C'è forse la possibilità di vivere una simile esperienza anche al cinema?

Alla domanda "Ci sono state discussioni in merito all'inclusione di una Kurosawa Mode nel film di Ghost of Tsushima?" è arrivata la pronta risposta di Stahelski: "È decisamente qualcosa di cui stiamo parlando".

Cosa vorrà dire? Che potremmo avere una versione alternativa del film in bianco e nero? Che solo alcune parti della pellicola potrebbero essere girate in tal modo? Prima o poi, lo scopriremo.