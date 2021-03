Ghost of Tsushima: Daisuke Tsuji vuole interpretare nel film Jin Sakai, ruolo avuto nel videogioco

Ghost of Tsushima diventerà un film e l'attore Daisuke Tsuji, che ha realizzato la motion capture e ha dato voce al protagonista del videogioco, Jin Sakai, si è ufficialmente proposto per riprendere il ruolo principale nell'adattamento per il grande schermo.

Il lungometraggio di cui si occuperà Chad Stahelski, regista di John Wick, è però ancora nelle prime fasi di sviluppo ed è sicuramente presto per poter conoscere i membri del casy.

Daisuke Tsuji ha scritto su Twitter: "Se otterrò la possibilità di interpretare Jin nella versione live-action di Ghost of Tsushima, sappiate che sono totalmente d'accordo nel girare le scene in cui appare il mio sedere nudo".

Il videogioco di Sucker Punch Productions ha al centro della storia il samurai Jin Sakai, l'ultimo membro del suo clan. In Ghost of Tsushima il protagonista deve mettere da parte le tradizioni che hanno contribuito a renderlo ciò che è ora, iniziando una guerra per la libertà di Tsushima.

Chad Stahelski, oltre a essere il regista del progetto, produrrà il film in collaborazione con Jason Spitz, Asad Qizilbash e Carter Swan. L'adattamento live-action del videogioco sarà una co-produzione tra Sony Pictures e PlayStation Productions e cercherà di sfruttare la popolarità del titolo in grado di vendere ben 6.5 milioni di copie in tutto il mondo dopo la messa in vendita nel mese di luglio.