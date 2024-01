Chad Stahelski ha delle idee per un film di Star Wars e rivela: 'Kevin Feige è come un mentore'

Il regista Chad Stahelski, che ha portato al successo la saga di John Wick, ha svelato che Kevin Feige è stato per lui come un mentore.

Chad Stahelski, durante una conversazione con Josh Horowitz, ha lodato Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, sostenendo che è stato come un mentore per lui.

Il regista della saga di John Wick ha infatti parlato della possibilità di occuparsi di uno dei prossimi progetti del MCU, sottolineando che non esclude del tutto quella possibilità.

Il rapporto con la Marvel

Rispondendo a una domanda sul sui possibile interesse nei confronti della regia del nuovo film di Blade, Chad Stahelski ha spiegato: "Ho lavorato con la Marvel per un po' e sono stati davvero, davvero buoni con me. Come accaduto con Kevin Feige, è stato quasi come un mentore per me per quanto riguarda i consigli che è stato felice di darmi su come dare il via a un franchise con John Wick".

Il regista ha quindi aggiunto: "Penso abbiano una formula davvero buona e collaudata, hanno i loro progetti in corso e hanno coinvolto le persone giuste per lavorare su Blade".

Le speranze per il futuro

Stahelski ha sottolineato: "Ho avuto delle conversazioni con loro. Hanno qualcosa di grandioso su cui stanno lavorando, ma se per qualche motivo non dovesse funzionare tra cinque anni potrei essere coinvolto".

Chad ha inoltre raccontato che è un grande fan di Star Wars e ama moltissimo la saga, dichiarando che il primo film gli ha cambiato la vita, quindi sarebbe disposto a mettersi alla prova: "Ho un'idea o due, magari un giorno...".