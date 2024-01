Chad Stahelski supervisionerà lo sviluppo del reboot di Highlander e il lavoro sulla saga di John Wick

Il regista Chad Stahelski, che ha portato al successo i film action con star Keanu Reeves, supervisionerà il lavoro previsto sul franchise di John Wick e il reboot di Highalnder.

Lionsgate ha affidato al filmmaker il nuovo incarico che lo rende responsabile dei due progetti per quanto riguarda tutte le tipologie di media, tra cui film e televisione.

La nuova partnership

Lo studio ha annunciato che Chad Stahelski si occuperà della regia del nuovo film di Highlander e supervisionerà dal punto di vista creativo i progetti del franchise e della saga di John Wick. Lionsgate ha sottolineato che questa scelta permetterà di assicurare che "la qualità, il tono e la visione rimangano consistenti".

Il filmmaker ha dichiarato: "Sono felice di poter far crescere il mio rapporto con Lionsgate in occasione di questo nuovo ruolo per l'universo di John Wick e la sua espansione. Sono così legato a John Wick e poter continuare a portare avanti il franchise sarà fantastico. Sono inoltre felice di lanciare un'altra saga con Highlander, un mondo che è così ricco con storie coinvolgenti da raccontare".

Due saghe in fase di sviluppo

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, e Adam Fogelson, responsabile di MPG, hanno aggiunto: "Questo accordo espande il grandioso rapporto creativo che abbiamo già con John Wick e lo estende alla nostra saga di Highlander. Fin dall'inizio, Chad è stata la forza creativa che ha definito il mondo di Wick; mentre continuiamo a pensare al futuro di quel mondo, vogliamo Chad, che collabora con Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, come nostra guida e impegnato nella strategia in ogni passo. Questo accordo lo rende ufficiale e non vediamo l'ora della sua mano ferma e dell'input creativo non soltanto sul film che sta realizzando, ma sulle altre storie che emergeranno. Lui è un vero visionario e siamo elettrizzati nell'averlo dalla nostra parte".