Chad Stahelski stringe un accordo con Lionsgate per produrre nuovi film action

Lionsgate e la casa di produzione di Chad Stahelski, 87Eleven Entertainment, collaboreranno per realizzare nuovi film action.

Chad Stahelski, il regista di John Wick, ha stretto un nuovo accordo con Lionsgate che prevede la realizzazione di nuovi film action prodotti dalla sua 87Eleven Entertainment.

Il filmmaker potrà quindi continuare a sviluppare progetti spettacolari e coinvolgenti.

L'annuncio dello studio

Adam Fogelson, responsabile di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Chad e il suo team di 87Eleven Entertainment sono dei filmmaker profondamente talentuosi e collaboratori creativi. Alzano il livello dell'eccellenza in ogni progetto di cui si occupano, e non vediamo l'ora che Chad Stahelski ci proponga i nuovi migliori progetti action originali su cui possiamo lavorare insieme, per trasformarli nei prossimi successi e franchise".

Il filmmaker ha aggiunto: "Lionsgate è stato il mio studio che considero 'casa' nel corso della mia carriera come regista, quindi ha senso stabilire i nostri affari nella produzione cinematografico con il team che sono stati dei partner così straordinari per così tanti anni".

Attualmente tra i prossimi progetti di Stahelski c'è Ballerina, lo spinoff di John Wick con star Ana de Armas, in arrivo nel 2025, e una serie tv in fase di sviluppo ambientato nell'universo dei film con star Keanu Reeves.