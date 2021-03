Ghost of Tsushima: Chad Stahelski regista del film tratto dal videogioco

Ghost of Tsushima, il popolare videogioco realizzato per PlayStation, diventerà un film e alla regia ci sarà Chad Stahelski, che ha già fatto parte del team che ha portato al successo John Wick.

Il progetto sarà una co-produzione tra Sony Pictures e PlayStation Productions e cercherà di sfruttare la popolarità del titolo in grado di vendere ben 6.5 milioni di copie in tutto il mondo dopo la messa in vendita nel mese di luglio.

Il videogioco di Sucker Punch Productions ha al centro della storia il samurai Jin Sakai, l'ultimo membro del suo clan. In Ghost of Tsushima il protagonista deve mettere da parte le tradizioni che hanno contribuito a renderlo ciò che è ora, iniziando una guerra per la libertà di Tsushima.

Chad Stahelski, oltre a essere il regista del progetto, produrrà il film in collaborazione con Jason Spitz, Asad Qizilbash e Carter Swan.

Qizilbash, a capo di PlayStation Productions, ha dichiarato: "Siamo eccitati nel collaborare con Chad e la 87Eleven Entertainment per portare sul grande schermo la loro visione della storia di Jin. Amiamo lavorare con partner creativi come Chad, che ha una grande passione per i nostri giochi, assicurandoci di poter creare degli adattamenti che ecciteranno i fan e i nuovi spettatori".