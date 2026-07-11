Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: Gabriele e Giovanni nel mirino degli autori?

Due protagonisti di Temptation Island potrebbero approdare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip: Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso sarebbero tra i nomi osservati dagli autori del reality.

Il Grande Fratello Vip torna a settembre con una nuova edizione e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti della Casa più spiata d'Italia. Tra i profili che avrebbero attirato l'attenzione degli autori ci sarebbero anche Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i loro nomi sarebbero tra quelli valutati dalla produzione del reality.

Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso verso il Grande Fratello Vip? L'indiscrezione

La nuova edizione del viaggio nei sentimenti, condotta da Filippo Bisciglia, ha raccontato il percorso di diverse coppie, tra cui Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso e Gabriele Govoni e Sara Palumbieri. Proprio la storia di quest'ultima coppia è stata tra le più intense del programma: durante il falò di confronto, infatti Gabriele e Sara hanno deciso di separarsi nel corso della terza puntata del docu-reality.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, proprio Gabriele Govoni sarebbe tra i profili valutati dagli autori del Grande Fratello Vip per la prossima stagione. Il suo percorso televisivo e la sua storia avrebbero attirato l'interesse della produzione, anche se al momento non ci sarebbe stata alcuna conferma ufficiale.

Gabriele Govoni

Non solo Gabriele: anche Giovanni Grazioso, dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island con Sabrina, sarebbe stato inserito tra i possibili candidati. La loro relazione, durata circa sei anni, sembra essere arrivata a un momento decisivo e il futuro della coppia resta ancora incerto.

Grande Fratello Vip 9: confermate Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Al momento si tratta solamente di rumors e né Gabriele Govoni né Giovanni Grazioso avrebbero ancora sostenuto i provini ufficiali per entrare nella Casa più spiata d'Italia. I loro nomi, però, sarebbero stati considerati interessanti dagli autori in vista della costruzione del nuovo cast.

La nona edizione del Grande Fratello Vip tornerà a settembre con Ilary Blasi alla conduzione e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici confermate nel ruolo di opinioniste. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026-2027, anche Pier Silvio Berlusconi ha parlato del futuro del reality, lasciando aperta la possibilità di un nuovo appuntamento nella prima parte dell'anno: "Non escludo che possa tornare anche in primavera, ma lo valuteremo in base alle esigenze del palinsesto.