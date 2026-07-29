Temptation Island, Cristian svela il finale con Soraya e lancia una frecciatina a Filippo?

A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, un'indiscrezione sul futuro di Cristian e Soraya riaccende l'attenzione dei fan e sembra contenere anche una frecciatina rivolta a Filippo Bisciglia.

Questa sera, mercoledì 29 luglio, il destino di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta sarà svelato nell'ultima puntata di Temptation Island. Ma a poche ore dal confronto finale, un'indiscrezione potrebbe aver anticipato quello che è successo alla coppia dopo il programma e contiene anche una possibile frecciata a Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Cristian e Soraya si sono lasciati? L'indiscrezione prima dell'ultima puntata

Il falò di confronto tra Cristian e Soraya è stato uno dei momenti più animati dell'edizione. Lui le ha contestato l'avvicinamento al single Dimitri, mentre lei ha continuato a sostenere di non aver mai ricevuto dal 28enne le attenzioni che desiderava.

Questa sera scopriremo se Cristian, che nel frattempo è diventato, con Giovanni Grazioso, protagonista di una grande attenzione da parte del pubblico del web dopo l'uscita dal programma, è rimasto insieme a Soraya oppure se la loro storia è definitivamente terminata. Il crescente interesse nei suoi confronti è evidente anche sui social, dove il numero dei suoi follower continua ad aumentare e nelle ultime ore avrebbe raggiunto quota 149mila.

Christian e Soraya falò di confronto

A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato Daniele Pugliese, il "Temerario" di Casa Surace, che ha incontrato Cristian e ha condiviso una foto sui social. Secondo quanto riportato dallo stesso Pugliese, Mascolino gli avrebbe confidato che la relazione con Soraya sarebbe definitivamente chiusa e che questa sera, davanti a Filippo Bisciglia, si presenterebbe da solo.

Nella caption pubblicata dal creator si legge: "Ho appena parlato con Cristian! Sereni! Con Soraya è finita! Gli ho detto che se gli serve un amico per andare a tutte le sagre io ci sono! Lui ha detto sì, ma basta che non la presenta Filippo".

Filippo Bisciglia nel mirino del pubblico dopo il falò di Cristian e Soraya

Si tratta, naturalmente, di un'indiscrezione ancora tutta da verificare, soprattutto per quanto riguarda il riferimento a Filippo Bisciglia. Il conduttore è stato infatti molto criticato sui social per il modo in cui ha gestito il falò tra Cristian e la sua ex fidanzata. Secondo una parte del pubblico, Bisciglia si sarebbe schierato dalla parte di Soraya.

Cristian, nelle puntate precedenti, era stato accusato da Soraya di essersi avvicinato a lei principalmente per motivi economici. Quando il ragazzo ha provato a parlarne per difendersi durante il falò di confronto, Filippo Bisciglia lo ha interrotto, spiegando che non fosse il caso di parlare di soldi, ma esclusivamente di quanto accaduto all'interno del programma.

Nelle scorse settimane anche Raffaella Mennoia, autrice del programma, aveva criticato l'ingerenza di Filippo Bisciglia in questa edizione di Temptation Island, pur precisando che non aveva avuto alcuna influenza sulle decisioni finali dei protagonisti.

Ora non resta che attendere l'ultima puntata per scoprire quale sarà davvero il destino di Cristian e Soraya e capire se le indiscrezioni circolate nelle ultime ore troveranno conferma.