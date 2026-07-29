Temptation Island, Giovanni chiude con Sabrina: "Non ti amo più, il tuo tempo è finito"

Giovanni Grazioso non torna sui suoi passi al falò di confronto con Sabrina Soussi e decide di chiudere la loro storia dopo settimane di tensioni, accuse e avvicinamenti al tentatore Lory

Il falò di confronto tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi a Temptation Island nella puntata del 28 luglio si conclude con una decisione netta. Il catanese non vuole riaprire il rapporto e mette fine alla loro storia con parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

La penultima puntata del docu-reality riparte dal falò di confronto tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, arrivato alla terza richiesta del catanese e accettato dalla sua fidanzata solo quando ha capito che i giorni di vacanza gratis al resort calabrese erano finiti e che il tentatore Lory non lo avrebbe conquistato neanche se il viaggio nei sentimenti fosse durato cento anni.

Ma il faccia a faccia tra i due, almeno inizialmente, nelle intenzioni di Giovanni doveva durare solo pochi attimi. Non voleva vedere Sabrina per rinfacciarle il suo comportamento all'interno del villaggio delle fidanzate, ma semplicemente per salutarla e andarsene: "Non voglio aprire nessun confronto o dibattito, non mi va di perdere tempo. Io me ne voglio andare", dice Grazioso, per poi salutare Filippo e allontanarsi, mentre Sabrina lo rincorre dandogli dell'immaturo. Sì, proprio Sabrina che ha chiesto e supplicato il tentatore di chiudersi in bagno con lei.

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Temptation Island, il falò di confronto tra Sabrina e Giovanni

Ma Temptation Island è un format televisivo e il falò di confronto è uno dei momenti più attesi dal pubblico. Per questo Filippo Bisciglia raggiunge Giovanni e lo convince a tornare. E lui, appena si siede sul tronco, chiarisce subito di essere lì per rispetto del programma e non per affrontare un confronto con Sabrina, dicendole senza troppi giri di parole che non la ama più.

Lei tenta di ribaltare le responsabilità sul suo (ex) fidanzato, rimproverandogli il comportamento avuto con la tentatrice Elisa, mentre lei con Lory si sarebbe limitata a un bacio, senza alcuna complicità. Giovanni, che ha visto i filmati dei maldestri tentativi di Sabrina di avvicinarsi a Lory, non usa mezzi termini e le rinfaccia subito: "Tu non hai fatto nulla con quel ragazzo soltanto perché non ti voleva".

Poi aggiunge: "Non voglio più piangere per te. Ho pianto dopo trenta secondi che sono entrato qua. Il tuo tempo è finito". Sabrina lo accusa di non aver mai voluto costruire realmente qualcosa con lei nella vita: "Ti accontenti di un carrettino del caz.o", gli dice.

Quello che Sabrina non può sapere e che proprio quel carrettino, poche sere dopo, avrebbe fatto guadagnare a Giovanni, secondo le indiscrezioni, 10 mila euro in una sola sera. Il falò si conclude con Giovanni che ribadisce a Filippo di voler andare via, ma con una precisazione: "Da solo".