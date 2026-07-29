Temptation Island, pagelle del 28 luglio: Giovanni epico (9), Francesca nata per soffrire (2)

La penultima puntata di Temptation Island 2026 ha visto finalmente il falò più atteso, quello tra Giovanni e Sabrina, che si sarebbe risolto nell'unico modo possibile se Filippo Bisciglia non c'avesse messo lo zampino

Non che a Temptation Island non sia mai successo, e infatti l'abbiamo pensato tutti appena Giovanni si è sfilato la giacca: adesso si menano. E invece no, questo cuore di panna catanese è stato assai più gentile della nostra immaginazione, e ha dato all'ex fidanzata senza ritorno una via d'uscita che lei, naturalmente, non ha colto.

Filippo Bisciglia e gli autori l'hanno capita eccome, e quindi hanno fatto la sola cosa che dei professionisti televisivi avrebbero dovuto fare: correre dietro al fuggitivo e trascinarlo di nuovo sulla sabbia a suon di frasi fatte. E hanno avuto ragione, perchè l'ottava e penultima puntata di stagione, pur vessata dal sorriso permanente di Danilo, ha segnato 4,4 milioni di spettatori e il 34.1% di share.

Giovanni e il falò da cinema - voto: 9

Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi

Il mare è azzurro e piatto come una tavola al tramonto, a increspare la superficie è solo il procedere di una barca a vela.

No, questo non ha niente a che vedere con Giovanni e Sabrina, e infatti sono i secondi iniziali di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto.

Dobbiamo pur ammettere, però, che quel falò, fin dall'inizio, ci ha fatto pensare più di una volta al capolavoro per tutte le stagioni di Lina Wertmuller, e no, non solo per i capelli ribelli di Giovanni.

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini in "Travolti da un insolito destino"

"La signora di questa min..ia": sembrava quasi di sentire le parole di Gennarino ogni volta che Giovanni bonfonchiava qualcosa in siciliano stretto. "Brutto mozzo trinariciuto del cavolo!": a Sabrina d'altronde mancavano solo le battute sprezzanti di Raffaella Pavone Lanzetti per completare l'opera. E in fondo, pur se con scelte lessicali differenti, il discorso di questa 23enne estremamente convinta della propria ragione è andato a finire più o meno dalle stesse parti.

Perchè lei non sopporta che per lui lavoro significhi vendere brioche con un carretto, lo reputa infantile e pavido, incapace di affrontare problemi e responsabilità, nel corso dell'incontro di boxe che chiameremo falò gli ha addirittura detto che le fa "pena".

Pensare che lui, in un ultimo atto di generosità, le aveva pure dato la possibilità di uscirne bene. Impossibile, penserete, a meno di non aver guardato programmi diversi per 8 puntate. Ma non sarebbe stato meglio, soprattutto per Sabrina, finirla là, a quel rifiuto di Giovanni anche solo di parlare per "chiarire" una situazione che non merita, per nessuno dei protagonisti, lo spreco di un altro minuto?

Dopo un tradimento confessato davanti a 4 milioni di italiani nella prima puntata, dopo aver corteggiato (lei!) il tentatore Lory (che "non t'ha voluta", come l'ex giustamente le ricorda), dopo aver parlato di lui come uno stupido, sempliciotto, senza carattere, dopo aver pure detto che fingeva gli orgasmi... Il povero Giovanni cosa avrebbe dovuto ancora "chiarire"?

E invece, dicevamo, Sabrina fa l'errore di fidarsi di Bisciglia e degli autori demoniaci, così, quando il candido e brillante conduttore si lancia all'inseguimento di Giovanni, lei gli corre dietro esigendo che pure il suo falò duri 30 minuti come quello della sua simile Soraya.

Non l'avesse mai fatto. Lei naturalmente non se ne sarà nemmeno accorta, ma, tra un pianto e una richiesta di martirio ("Se fossi stato innamorato di me te ne saresti rimasto lì a guardare i video e a piangere, non a fare lo scemo con un'altra"), è finita praticamente arrostita su quel falò, inchiodata dalle rivendicazioni sottotitolate e viscerali del suo speriamo per sempre ex.

Francesca ha la sottostima nel corredo genetico? - voto: 2

Francesca e Danilo: la seconda coppia presentata

Bella è bella, a suo modo anche riflessiva, e, al contrario di Sabrina, è stata pure corteggiatissima dal suo tentatore Marco prima di concedergli qualche abbraccio e parole dolci. E, nota non da poco, a spingerla tra le braccia dell'adone, è stato più il comportamento di Danilo con la single che la reale intenzione di cercare altro nel mare affollatissimo di pesci davanti alla Calabria.

Ve la ricordate Francesca, riconosciuta dal pubblico di Temptation come la musona col caschetto, a piangere per capanni interi e falò di gruppo perchè quei denti bianchissimi ora non splendevano più per lei?

Come se non bastasse, quando Danilo (che, fa sempre bene ricordarlo, ha preferito farsi trasferire a Roma per non passare tutta la settimana in sua compagnia) ha visto la notte di sonno (e solo sonno!) che lei ha trascorso col tentatore, ha pensato bene di alzare la posta in palio della ripicca. Abbandonato su una sedia il microfono, s'è portato la tentatrice in camera e l'ha baciata.

Francesca, sdegnata, davanti alla scoperta delle corna palesi (e stavolta non c'era la scusa di ChatGPT che fa la sexy), ha deciso di non volerne più sapere di quello lì con cui aveva condiviso tutti i weekend degli ultimi 4 anni.

"Ho sbagliato perché sono sbagliato. E non posso essere perdonato": Danilo stava già mettendo le mani avanti e così, in un rarissimo e documentato scatto d'orgoglio, lei l'ha mollato prima, lasciandolo da solo sul tronco. E adesso, Danilo, sorridi a Filippo!

Eppure, non si sa davvero come, siamo passati in pochi minuti da questo a lei che tornava dal sorriso smagliante di Danilo già con le braccia spalancate, pronta a ricominciare. Un epilogo immaginabile, visto l'evidente voto che avrà fatto nella vita per soffrire, ma francamente incomprensibile. L'amore conoscerà pure tanti modi e tante forme per manifestarsi, ma le corna e la viltà vanno sempre in una direzione sola.