Grande Fratello Vip 8: Mussolini conquista l’immunità, GionnyScandal abbandona

Venerdì 27 marzo è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nel corso della serata non sono mancati colpi di scena: GionnyScandal ha deciso di abbandonare la Casa, Alessandra Mussolini ha conquistato l'immunità e ben otto concorrenti sono finiti al televoto eliminatorio.

Scontri e tensioni nella Casa: l'aperitivo della discordia

La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Giovanni Calvario e Raimondo Todaro, nato durante un aperitivo riservato ai concorrenti della squadra Gold. Calvario ha accusato Todaro di essere individualista e di aver sollevato una polemica inutile. A commentare la vicenda è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha definito il coreografo "pesante". A quel punto, Ilary Blasi ha deciso di sciogliere definitivamente le squadre.

Spazio anche ai continui litigi tra Adriana Volpe con Antonella Elia, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Infine, ritorno a sorpresa per Dario Cassini, primo eliminato di questa edizione, che è rientrato nella Casa per fare pace con Antonella Elia, regalandole anche un bouquet di fiori.

Alessandra Mussolini è stata la preferita di questa settimana

Confronti e chiarimenti

Si accende anche il confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini: quest'ultima accusa la Manzini di essere troppo costruita, mentre lei difende la propria autenticità. Nel frattempo si diffonde il sospetto di un interesse della Manzini per Raimondo Todaro, ma lei smentisce parlando di semplice amicizia. Chiarito anche il cosiddetto "bigliettinogate": il messaggio trovato nelle scarpe di Todaro era in realtà un dolce pensiero della figlia, nata dalla relazione con Francesca Tocca.

L'abbandono di GionnyScandal

Colpo di scena con l'uscita volontaria di GionnyScandal, che nei giorni precedenti aveva espresso il desiderio di lasciare la Casa. Dopo un confronto con la fidanzata Clara, entrata per convincerlo a restare, il cantante ha deciso di abbandonare definitivamente il reality. "Vorrei vivermi questa esperienza, ma fuori c'è Teddy, il mio gatto, che è come un figlio. Il mio cuore, appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con lei", ha dichiarato.

Gionny Scandal e la fidanzata Clara

Immunità e percentuali

Durante la settimana il pubblico ha scelto il concorrente immune tra i nominati: a vincere è stata Alessandra Mussolini con il 44,08% dei voti.

Le altre percentuali:

Francesca Manzini: 30,75%

Lucia Ilardo: 14,08%

Marco Berry: 11,09%

Proprio Marco Berry è stato mandato al televoto dalla Mussolini.

Nomination e concorrenti al televoto

Al termine della puntata sono stati nominati:

Raul Dumitras ha nominato Giovanni Calvario

Giovanni Calvario Renato Biancardi ha indicato Giovanni Calvario

Giovanni Calvario Nicolò Brigante ha scelto Giovanni Calvario

Giovanni Calvario Giovanni Calvario ha fatto il nome di Raul Dumitras

Raul Dumitras Raimondo Todaro ha votato per Giovanni Calvario

Giovanni Calvario Marco Berry ha segnalato Giovanni Calvario

Giovanni Calvario Paola Caruso ha nominato Adriana Volpe

Adriana Volpe Francesca Manzini ha indicato Lucia Ilardo

Lucia Ilardo Barbara Blu Prezia ha scelto Ibiza Altea

Ibiza Altea Alessandra Mussolini ha fatto il nome di Ibiza Altea

Ibiza Altea Lucia Ilardo ha votato per Francesca Manzini

Francesca Manzini Ibiza Altea ha nominato Antonella Elia

Antonella Elia Antonella Elia ha ricambiato indicando Ibiza Altea

Ibiza Altea Adriana Volpe ha scelto Ibiza Altea

Chi è al televoto eliminatorio

I concorrenti a rischio eliminazione sono:

Marco Berry

Raul Dumitras

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Il pubblico è chiamato a votare rispondendo alla domanda: Chi vuoi salvare?. Il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata, in onda lunedì 30 marzo. Il reality cambia giorno per evitare lo scontro con la finale playoff per i Mondiali 2026 della nazionale italiana di calcio.