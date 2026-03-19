Grande Fratello Vip 8: GionnyScandal chiede di uscire dal reality

Il 17 marzo ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, giunto alla sua ottava stagione e condotto da Ilary Blasi. I sedici concorrenti convivono da lunedì sotto lo stesso tetto dei Lumina Studios, dando inizio a un'esperienza intensa che mette a dura prova alcuni dei vipponi, come sta succedendo a GionnyScandal, che nella serata di ieri ha manifestato il desiderio di abbandonare il reality.

Il crollo emotivo di GionnyScandal nelle testimonianze dei coinquilini

L'artista ha confidato ad alcuni coinquilini il suo malessere legato alla permanenza nella Casa. In particolare, parlando con Raimondo Todaro, ha spiegato di soffrire di ipocondria, rendendo ancora più difficile la gestione della situazione.

Francesca Manzini ha dichiarato di percepire il suo dolore, mostrando grande dispiacere per il momento delicato che il giovane sta attraversando. Adriana Volpe, invece, ha ipotizzato che un eventuale incontro con la fidanzata durante la seconda puntata - in onda venerdì 20 marzo - potrebbe aiutarlo a ritrovare serenità.

GionnyScandal e Raimondo Todaro

Le voci provenienti dalla Casa restano però contrastanti: alcuni concorrenti sono convinti che, dopo le lunghe ore trascorse in confessionale, il rapper possa aver cambiato idea e deciso di restare.

Il racconto di GionnyScandal ai concorrenti

Nel corso del programma, GionnyScandal ha anche raccontato la sua difficile storia personale, già emersa in un servizio de Le Iene, che lo aveva aiutato a ritrovare i genitori biologici. Il suo vero nome è Gionata Ruggieri: adottato da una famiglia lombarda dopo essere stato abbandonato, ha dovuto affrontare numerosi lutti in giovane età.

Il padre adottivo è morto quando il rapper aveva solo cinque anni, mentre pochi anni dopo è scomparsa anche la madre. "A 10 anni sono rimasto solo, sono cresciuto con mia nonna. Ero ingestibile", ha raccontato. Anche la nonna, figura fondamentale nella sua vita, è venuta a mancare: "È lei che mi ha cresciuto, per questo ho il suo volto tatuato", ha spiegato ieri a Raimondo Todaro e Marco Berry.

Il rapper ha inoltre rivelato che l'incontro con i genitori biologici, avvenuto grazie all'inviata Veronica Ruggeri, non è andato come sperava: "Davanti alle telecamere sembrava tutto bene, ma fuori non è stato così". Un racconto toccante che aiuta a comprendere meglio la fragilità emersa nelle ultime ore.