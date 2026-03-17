Grande Fratello Vip 8: chi sono i concorrenti, da Raimondo Todaro all'ex di Temptation Island

Il Grande Fratello Vip 8 si prepara a partire - da stasera su Canale 5 alle 21:30 - forte di un cast piuttosto eterogeneo che mescola volti assai noti della televisione e personaggi decisamente meno famosi. Tra i concorrenti della nuova edizione ci infatti sono Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, ma anche personaggi arrivati da programmi come Temptation Island.

GF Vip: tutti i concorrenti dell'edizione 2026

Personaggi televisivi, influencer, modelle, addirittura un'ex parlamentare. E poi i grandi ritorni, come quelli di Adriana Volpe e di Antonella Elia. Gli autori del reality più famoso e longevo della nostra TV hanno puntato a un mix di personalità forti e profili piuttosto seguiti sui social, con l'obiettivo di generare dinamiche e molte, molte polemiche.

Tutto ciò che possa essere utile per incrementare lo share di un format in grande sofferenza, che ormai non raggiunge più i numeri del passato. Nella speranza, magari, di dar vita a un'edizione che possa far dimenticare anche le polemiche seguite al caso Signorini-Corona.

Francesca Manzini

Tra i concorrenti più noti del cast c'è Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice radiofonica diventata famosa grazie alle sue parodie di personaggi dello spettacolo e della politica. Romana, classe 1990, negli ultimi anni ha costruito una carriera televisiva partecipando a diversi programmi di intrattenimento tra Rai, Mediaset e Sky.

La sua comicità si basa su imitazioni molto riconoscibili e su un tono ironico spesso diretto e pungente. Proprio questo carattere potrebbe renderla una delle protagoniste più vivaci della casa, capace di commentare con sarcasmo le dinamiche tra i concorrenti. Per lei è la prima volta in un reality.

Adriana Volpe

Adriana Volpe

Nel cast torna anche Adriana Volpe, conduttrice televisiva molto conosciuta dal pubblico italiano, ex volto storico de I Fatti Vostri. Dopo anni trascorsi alla guida di programmi Rai (I Fatti Vostri ma anche Mezzogiorno in famiglia), la Volpe ha "inaugurato" la sua "stagione dei reality", partecipando in passato proprio al Grande Fratello Vip, esperienza che l'ha riportata al centro dell'attenzione mediatica.

Il suo ritorno nella casa rappresenta quindi una sorta di seconda occasione all'interno del reality, dove potrà confrontarsi con una nuova generazione di concorrenti e con dinamiche completamente diverse rispetto alla sua precedente esperienza.

Ibiza Altea

Tra i volti più giovani del cast spicca Ibiza Altea, modella e influencer molto attiva sui social. Cresciuta tra Europa e America, negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto nel mondo dei reality. La scorsa primavera avrebbe dovuto partecipare all'Isola dei famosi ma all'ultimo momento la sua partenza fu annullata (aveva già registrato Too Hot to Handle Italia per Netflix).

Sui suoi profili social racconta uno stile di vita glamour, tra shooting fotografici e viaggi, ma anche la maternità: ha avuto il piccolo Angel Gabriel dall'ex fidanzato Davide Pilotto, scomparso in un tragico incidente stradale. La sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe attirare l'attenzione del pubblico più giovane e generare possibili dinamiche sentimentali con altri concorrenti.

Paola Caruso

Un altro volto noto della televisione italiana è Paola Caruso, showgirl diventata famosa grazie al ruolo della "Bonas" nel programma Avanti un Altro! condotto da Paolo Bonolis. Negli anni successivi ha partecipato a diversi reality e programmi televisivi, tra cui Pechino Express, in coppia con Tommaso Zorzi, dove scoprì di essere incinta.

La sua vita privata è stata spesso raccontata nei media, in particolare per le vicende legate alla maternità e ai problemi di salute del figlio Michele.

All'interno della casa potrebbe portare un lato più emotivo e personale della sua storia.

Antonella Elia

Antonella Elia è una delle figure televisive più iconiche degli anni Novanta e, per il popolo dei reality, non ha certo bisogno di presentazioni.

Showgirl e conduttrice, nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi programmi di intrattenimento diventando famosa per il suo carattere diretto e spesso imprevedibile.

Famosissima per le sue litigate in diretta TV (celebre quella con Achille Lauro a Pechino Express e quella con Ayda Yespica all'Isola dei Famosi), anche lei ha già vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista.

La sua personalità forte e poco diplomatica la renderà una delle protagoniste più discusse della nuova edizione. E non abbiamo neppure bisogno di usare il condizionale.

Blu Barbara Prezia

Tra i concorrenti della nuova edizione c'è anche Blu Barbara Prezia, modella e musicista nata a Durazzo, in Albania, ma cresciuta in Italia. Negli ultimi anni si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla partecipazione a Pechino Express, in coppia con l'ex Miss Italia Carolina Stramare, dove ha mostrato un carattere determinato e competitivo.

Oltre alla carriera nel mondo della moda, coltiva anche la passione per la musica. Entra nella casa più spiata d'Italia in un momento particolare della sua vita, dopo aver chiuso una relazione durata ben 9 anni.

Lucia Ilardo

Lucia Ilardo era una perfetta sconosciuta prima di diventare nota al grande pubblico di Canale 5 grazie alla partecipazione a Temptation Island, in coppia con l'ex fidanzato Rosario. Il programma le ha dato grande visibilità, soprattutto per le vicende sentimentali raccontate durante il percorso televisivo, ma anche per quello che è successo dopo, tra frequentazioni con ex tronisti e la partecipazione dell'ex a Uomini e Donne, poi annullata.

Sui social continua a condividere momenti della sua vita privata e collaborazioni con diversi brand. L'ingresso nel Grande Fratello Vip rappresenta per lei una nuova occasione per raccontarsi davanti alle telecamere e consolidare la piccola notorietà acquisita la scorsa estate.

Alessandra Mussolini

La sua partecipazione al GF Vip ha creato grande scalpore anche all'estero, dove tutti la riconoscono naturalmente per il suo cognome, e per essere sì nipote di un dittatore fascista ma anche della grande Sophia Loren.

Ex parlamentare italiana ed europea, negli ultimi anni si è avvicinata sempre di più al mondo della televisione. Dopo una lunga carriera politica nelle fila dell'estrema destra, Alessandra Mussolini ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, svelando lati inediti del suo carattere.

La sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip promette di suscitare dibattito e curiosità, considerando la sua forte personalità e il passato politico che l'ha resa una figura molto discussa.

Marco Berry

Marco Berry è un illusionista e conduttore televisivo conosciuto soprattutto per il suo ruolo di inviato nel programma Le Iene. Nel corso della sua carriera ha realizzato servizi e spettacoli che mescolano intrattenimento e illusionismo, ed è anche lui un ex concorrente di Pechino Express, in coppia con la figlia Ludovica.

La sua esperienza televisiva e la sua capacità di intrattenere potrebbero renderlo uno dei concorrenti più curiosi da osservare all'interno della casa.

Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è uno dei ballerini più noti della televisione italiana. Per molti anni è stato uno dei maestri storici di Ballando con le Stelle, che gli ha donato una grandissima popolarità, consolidata come professore della scuola di Amici.

La sua ormai lunga esperienza televisiva, ma anche una vita privata sotto i riflettori delle cronache rosa (per la lunga relazione con l'ex Francesca Tocca), lo rendono certamente uno dei concorrenti più riconoscibili per il pubblico. Nella casa potrebbe emergere il suo carattere estremamente competitivo, già mostrato in molti programmi televisivi.

Giovanni Calvario

Nella vita è un imprenditore ma per il pubblico è diventato popolare grazie alla partecipazione alla versione italiana del reality Love Is Blind, trasmesso su Netflix. Se un reality l'ha lanciato, mettendo in luce il suo carattere razionale e il suo approccio molto diretto alle relazioni, un altro - il Grande Fratello Vip - rappresenta per lui una nuova occasione per farsi conoscere dal pubblico televisivo italiano.

Dario Cassini

Dario Cassini, napoletano classe 1967, è un volto ormai storico della comicità televisiva. Nel corso della sua carriera, iniziata nel programma Il pricipe azzurro, condotto da Raffaella Carrà, ha partecipato a programmi come Zelig e Colorado, portando sul palco monologhi ironici e spesso autobiografici.

La sua esperienza nel mondo dello spettacolo potrebbe contribuire a creare momenti più leggeri all'interno della casa, ma i reality ci insegnano anche che non bisogna mai sottovalutare il carattere "drammatico" e la permalosità dei comici.

Nicolò Brigante

Nicolò Brigante si presenta come piccolo imprenditore siciliano ma il pubblico televisivo lo ricorda soprattutto per il suo percorso come tronista nel programma Uomini e Donne, nel 2017. Da allora ha mantenuto una certa popolarità sui social e nei media legati al gossip. La sua presenza nel Grande Fratello Vip potrebbe alimentare nuove dinamiche sentimentali tra i concorrenti.

Raul Dumitras

Giovane DJ romano di origini rumene, piccolo imprenditore nel settore dell'arredamento, ha guadagnato notorietà partecipando a Temptation Island. Il reality gli ha permesso di costruire una forte presenza sui social e di farsi conoscere dal pubblico più giovane. Il suo ingresso nella casa potrebbe portare nuove dinamiche legate alle relazioni.

Tra i primi concorrenti ad aver varcato la soglie della Casa, ha già litigato con Ibiza Altea.

Renato Biancardi

Napoletano, nella sua vita ha fatto di tutto: un po' di TV - Ex on the Beach nel 2018 -, il modello, il musicista, ma è soprattutto famoso per essere amico di Stefano De Martino. I suoi contenuti musicali hanno ottenuto una discreta visibilità online, permettendogli di costruire una base di fan piccola ma molto attiva.

Il Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare per lui un'importante occasione per raggiungere un pubblico televisivo più ampio. Ed è inutile dire che l'amicizia con il conduttore di Affari Tuoi lo rende uno dei concorrenti più attesi.

GionnyScandal

Completa il cast GionnyScandal, rapper e produttore musicale originario della Basilicata. Negli ultimi anni ha conquistato migliaia di ascolti sulle piattaforme di streaming con brani che mescolano rap e sonorità pop.

La sua partecipazione al reality porta nella casa anche il mondo della musica urban, sempre più presente nella cultura pop contemporanea, ma soprattutto una storia personale tragica: dopo essere stato adottato, è rimasto orfano di entrambi i genitori. Una serie di lutti che l'ha profondamente segnato, e che ha messo al centro dei suoi testi.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 8 e dove vederlo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutta oggi, martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Il reality torna con una nuova stagione che vedrà i concorrenti vivere per diverse settimane (al momento si parla di sei) nella casa più spiata d'Italia, tra prove, nomination e dinamiche che si svilupperanno giorno dopo giorno.

Dopo lo scandalo che ha travolto il nome di Alfonso Signorini, la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi, mentre in studio ci saranno anche due opinioniste attesissime: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Oltre alle due puntate settimanali in diretta televisiva (il lunedì sera e il venerdì, ma i piani potrebbero cambiare), il pubblico potrà seguire il reality anche attraverso la diretta streaming disponibile su Mediaset Infinity, dove sono trasmesse immagini della casa per gran parte della giornata.

La piattaforma consente inoltre di recuperare le puntate già andate in onda e di rivedere i momenti più importanti del programma. Come nelle edizioni precedenti, il racconto del Grande Fratello Vip proseguirà anche sui social, nei vari spazi di approfondimento televisivo dedicati al reality e soprattutto su Mediaset Extra, canale completamente dedicato alla diretta del reality.