GF Vip, Guendalina Tavassi accusa Selvaggia Lucarelli: "L'ha tirato fuori apposta"

Nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi si è scontrata duramente con Selvaggia Lucarelli, che l'ha definita una 'bulla' per i suoi atteggiamenti nei confronti degli altri concorrenti. Dopo la diretta, la finalista si è sfogata con gli inquilini, rivelando un retroscena inaspettato: prima di entrare nella Casa aveva scritto proprio all'opinionista, confidandole il timore di poter essere fraintesa per il suo modo di scherzare. Una rivelazione che ha riacceso la polemica e alla quale si è aggiunto anche l'intervento del compagno Federico Perna.

Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli attacca Guendalina Tavassi: "Sei una bulla"

Durante il confronto in diretta, Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche alla concorrente, contestandole soprattutto il modo di porsi nei confronti degli altri partecipanti. "Sei sempre aggressiva, con i gesti, con le parole, con i tuoi modi di fare. Tu sei sempre una bulla, non esci mai dalla modalità della bulla. Sei bulla, una bulla per eccellenza. Tu esci da questa discussione minacciando Federica di nominarla con la tua corte e di farla uscire, perché sei la finalista di questo cavolo. Perché è vero che sei la finalista, per meriti discutibili, ma prima o poi ci sarà una votazione e alla fine lì conterà tutto quello che hai fatto fino a oggi".

Nonostante l'intervento di Ilary Blasi, l'opinionista non ha arretrato di un passo. La conduttrice ha provato a spezzare una lancia in favore di Guendalina, ma Selvaggia è rimasta ferma sulla propria posizione.

Selvaggia Lucarelli al GF Vip

La replica della concorrente non si è fatta attendere. Visibilmente contrariata dalle parole ricevute, Guendalina Tavassi ha contestato le accuse:

"Quello che mi hai detto è orrendo! Io non ho mai insultato o detto parolacce a nessuno. Posso provocare e rispondere a tono, ma non offendo nessuno".

Guendalina Tavassi si sfoga dopo la puntata e pensa ai figl

La tensione non si è esaurita con la diretta. Dopo la puntata, la concorrente si è confidata con gli altri inquilini, tornando proprio sulle parole pronunciate da Selvaggia Lucarelli. Come riportato da Biccy, Guendalina ha spiegato quanto l'accusa di bullismo l'abbia ferita, soprattutto per le possibili conseguenze sui suoi figli, che seguono il programma da casa.

"Non voglio passare io per una cosa che combatto. Lei ha detto queste cose in diretta, i miei figli sono a casa che guardano e si dispiacciono. Io ho visto tornare a casa i miei figli a piangere e io mi devo sentir dire queste cose, che sono una che combatte ogni giorno contro il bullismo?! Ma come passo agli occhi dei miei figli?".

Il retroscena su Selvaggia Lucarelli: Guendalina le aveva scritto prima del reality

La Tavassi ha poi svelato un retroscena che aggiunge un nuovo elemento alla vicenda. Prima di entrare nella Casa, infatti, avrebbe contattato personalmente l'opinionista, confidandole proprio il timore di essere fraintesa per il suo atteggiamento scherzoso e provocatorio.

"Io prima di entrare qui dentro ho scritto a Selvaggia. Ci siamo sentite perché le ho scritto: 'Io ho paura che scherzando possa passare per bulla'. Ed ecco cosa ha fatto lei stasera, questo l'ha tirato fuori apposta".

Federico Perna e Guendalina Tavassi

Federico Perna difende Guendalina Tavassi e attacca Selvaggia Lucarelli

A prendere le difese della concorrente è intervenuto anche Federico Perna, compagno di Guendalina, che sui social ha pubblicato un lungo messaggio in sua difesa. Inizialmente, Perna ha sollevato una questione legata al ruolo dell'opinionista e ai confini tra le dinamiche del programma e gli interventi al di fuori della trasmissione:

"L'opinionista è ingaggiato per analizzare, criticare o commentare il comportamento dei concorrenti all'interno delle dinamiche stabilite dalla produzione. Utilizzare canali esterni (come profili social personali, interviste o altri programmi) per danneggiare la reputazione di un partecipante altera la parità e il controllo editoriale dello show".

Successivamente, senza fare direttamente il nome di Selvaggia Lucarelli, Federico ha pubblicato parole ancora più dure, contestando quello che considera un atteggiamento contraddittorio da parte dell'opinionista.

"Spendi parole offensive contro chiunque, poi fai la moralista, scrivendo che 'il compagno di Guendalina si commenta da solo', ma menomale, cammino a testa alta. Definisci 'bulla' Guendalina su Canale 5 in diretta nazionale, toccando un argomento sensibile, per screditarla, per farla passare agli occhi della gente in malo modo, perché evidentemente ti rode abbastanza che sta in finale e quindi, con molta professionalità per il ruolo che svolgi cerchi di gettare cacca su di lei, addirittura anche durante delle interviste al di fuori del gioco, ti permetti di attribuire aggettivi come 'sguaiata' ad una persona che non ti può rispondere".

Infine, Federico ha concluso il suo intervento con una dichiarazione d'amore e di sostegno alla compagna, ribadendo che continuerà a starle accanto fino alla fine del percorso nel reality. "Io vado in guerra per te, forza cuore mio, se per sbaglio dovessi vincere pensa quanto ci divertiamo. Ti amo".

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli continua dunque a far discutere, dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. E il retroscena raccontato dalla concorrente potrebbe aggiungere un nuovo capitolo a una polemica che, almeno per ora, sembra tutt'altro che chiusa.