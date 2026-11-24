La coreografa è intervenuta durante la semifinale per chiarire le polemiche legate a Marina La Rosa, ammettendo la gelosia e spiegando al marito perché alcune dinamiche l'hanno fatta soffrire.

La semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 23 novembre su Canale 5, ha regalato un momento particolarmente intenso con la telefonata di Veronica Peparini al marito Andreas Müller. Dopo giorni di tensioni e incomprensioni legate alla sua amicizia con Marina La Rosa, il ballerino ha finalmente avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con la coreografa.

Veronica ha cercato di chiarire la propria posizione, spiegando quanto accaduto fuori dalla Casa e ammettendo anche di essere stata gelosa. Non sono mancate, però, parole che hanno fatto riflettere Andreas, soprattutto quando la moglie gli ha confessato di non averlo riconosciuto in alcuni momenti.

Grande Fratello Vip, Andreas Müller in difficoltà dopo le parole di Veronica Peparini

Negli ultimi giorni il rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa è finito al centro delle discussioni dentro e fuori la Casa. La loro amicizia, diventata particolarmente stretta durante il reality, ha suscitato alcune perplessità in Veronica Peparini, che aveva espresso il proprio disagio durante un'intervista a Verissimo.

Le dichiarazioni della coreografa, mostrate anche ai concorrenti, avevano profondamente turbato Andreas. Il ballerino si era detto dispiaciuto soprattutto per il fatto che la moglie potesse aver dubitato della natura del rapporto con Marina. Aveva inoltre spiegato di aver trovato nell'amica un punto di riferimento importante durante questa esperienza televisiva.

Andreas Muller e Veronica Peparini

La telefonata di Veronica Peparini ad Andreas

Nel corso della semifinale, che ha visto il pubblico scegliere la quarta finalista, Ilary Blasi ha offerto ad Andreas la possibilità di parlare direttamente con la moglie. Quando è squillato il telefono rosso, dall'altra parte della cornetta c'era proprio Veronica Peparini, pronta a fare chiarezza. La coreografa ha innanzitutto ridimensionato le polemiche nate intorno alle sue dichiarazioni, spiegando che alcune sue parole erano state ingigantite o interpretate in maniera diversa rispetto alle intenzioni iniziali.

"Si è alzato un polverone enorme, mi spiace che siano uscite alcune cose che sono state ingigantite e interpretate diversamente. A me interessa che tu stia tranquillo", ha spiegato Veronica al marito. La coreografa ha poi raccontato di essere stata travolta dalle numerose informazioni e dai commenti ricevuti sui social, una situazione che l'ha destabilizzata e che Andreas, trovandosi all'interno della Casa, non poteva percepire pienamente.

Marina La Rosa durante la diretta del GF Vip

"Ho cercato di dare il giusto peso alle cose. Io non ce l'ho con Marina. Ho cercato un modo educato per dire quello che provavo, di conseguenza a tutto quello che mi è arrivato", ha precisato. Veronica non ha nascosto di aver vissuto momenti di gelosia per la vicinanza tra il marito e Marina, ma ha voluto soprattutto rassicurarlo sulle proprie intenzioni. "Mi manchi, ho provato gelosia, ma io voglio che tu viva bene questa esperienza. Vai avanti, spero che tu vada in finale", gli ha detto.

Il passaggio più significativo della conversazione è arrivato quando Veronica ha affrontato direttamente il comportamento del marito durante la permanenza nella Casa. La coreografa ha ammesso di non essersi ritrovata in alcuni suoi atteggiamenti, pur riconoscendo che il contesto televisivo e le dinamiche del gioco possono portare a situazioni particolari.

"In alcuni momenti non ti ho riconosciuto", ha confessato, lasciando intendere che alcune dinamiche vissute da Andreas nel reality l'avevano fatta riflettere. Ha però voluto separare ciò che accade all'interno del programma dalla vita di coppia, sottolineando di conoscere il marito e di sapere che le situazioni nate durante il Grande Fratello devono rimanere circoscritte all'esperienza televisiva.

Marina La Rosa ripercorre il passato: "Il Grande Fratello del 2000 è stato un trauma"

La vicenda ha avuto conseguenze emotive anche su Marina La Rosa, che durante la semifinale ha raccontato quanto le dichiarazioni di Veronica l'abbiano colpita. "Questa cosa mi ha toccata, emotivamente mi sono sentita più fragile perché è riemerso un momento complicato della mia vita. A quel famoso 2000, a quel Grande Fratello che mi ha dato tantissimo, che è stato anche un momento di grande trauma", ha raccontato.

Marina ha ricordato soprattutto le conseguenze subite dopo la sua esperienza televisiva, quando il giudizio del pubblico si era trasformato in insulti anche nella vita quotidiana. "Ho avuto tutta una ripercussione, la gente per strada mi insultava. Gattamorta era la cosa più carina", ha aggiunto, spiegando di aver vissuto una sorta di ritorno a sensazioni che pensava ormai superate.