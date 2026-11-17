La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 16 novembre su Canale 5, si è conclusa con una doppia eliminazione e nuove nomination. Dopo l'uscita di Megan Ria, anche Valeria Marini ha dovuto lasciare la Casa al termine di un televoto flash. Intanto, la corsa verso la finale del 30 novembre si fa sempre più serrata: Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi sono i tre concorrenti finiti al televoto.

Tra scontri, esibizioni, confronti e televoti flash, non sono mancati i momenti di tensione. A catalizzare l'attenzione sono state soprattutto le discussioni tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, ma anche le polemiche intorno a Federica Morello e il rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa.

Grande Fratello Vip, lo scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Il blocco iniziale della puntata è stato dedicato alla discussione tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, protagoniste di diversi battibecchi durante il fine settimana. Al centro della disputa, alcune questioni legate alla gestione del bagno e agli oggetti sistemati in giardino.

Federica Morello

Valeria ha accusato la coinquilina di trascorrere troppo tempo in bagno, sostenendo inoltre che Guendalina avrebbe bestemmiato. Ilary Blasi ha precisato che non c'erano tracce audio di questa presunta bestemmia, mentre Guendalina ha ammesso di aver detto "porco demonio".

Federica Morello al centro delle critiche: il confronto con le coinquiline

Un altro momento della serata ha riguardato Federica Morello, finita nuovamente al centro delle discussioni con alcune delle sue coinquiline, in particolare Guendalina Tavassi e Megan Ria.

Secondo le concorrenti, Federica sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere la finale. La Morello ha spiegato che il suo allontanamento da Piera e Megan è nato dalla delusione provata nei confronti delle ragazze e dei loro comportamenti.

Dallo studio, anche Selvaggia Lucarelli ha espresso alcune considerazioni sul rapporto di Federica con le altre donne della Casa, sottolineando le difficoltà della concorrente nel relazionarsi con le coinquiline. Federica ha però difeso la propria posizione, ricordando di aver costruito nella vita reale rapporti importanti con tante donne e contestando, di fatto, l'immagine che è emersa durante il percorso nel reality.

Federica Morello

Andreas Müller e Marina La Rosa, Veronica Peparini interviene a Verissimo

Spazio anche alla vicenda che coinvolge Andreas Müller e Marina La Rosa, sulla quale è intervenuta Veronica Peparini, moglie del ballerino, nel corso di un'intervista a Verissimo. La coreografa ha parlato delle insinuazioni e dei commenti comparsi sui social, spiegando di provare fastidio per le continue illazioni sul rapporto tra Andreas e Marina.

"Sono gelosa, ma mi fido della persona che ho accanto. Mi pesa quello che mi arriva addosso dai social, non quello che io vedo", ha dichiarato Veronica. La Peparini ha poi voluto rivolgere un messaggio diretto al marito, invitandolo a seguire il proprio istinto e a credere in se stesso: "Voglio solo dirti di seguire sempre il tuo istinto: fidati di te stesso, io mi fido di te. E come ti dissi quando ero la tua maestra: adesso vai e vinci tutto".

Non è mancata la replica di Marina La Rosa, che ha commentato le parole della coreografa: "Non ti nego che mi è dispiaciuto, non credo che metta in dubbio, mi dispiace se lei si sia fatta un po' coinvolgere da questa cosa".

Andreas Müller

La Battle dei Talenti e l'abbraccio tra Piera e la mamma

Nel corso della serata c'è stato anche un momento particolarmente emozionante per Piera, che ha potuto riabbracciare la mamma. Successivamente è tornata protagonista la tradizionale Battle dei Talenti, che ha visto sfidarsi due squadre.

Da una parte le tre finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, guidate da Andreas Müller. Dall'altra le concorrenti non finaliste Megan Ria, Valeria Marini, Federica Morello e Piera Meloni, impegnate in una performance sulle note di "Lady Marmalade", con la coreografia di Francesca Manzini.

Televoto Grande Fratello Vip: Megan Ria è la meno votata

È arrivato poi il momento di scoprire il risultato del primo televoto della serata. A confrontarsi erano Andreas Müller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. A ottenere meno preferenze è stata proprio Megan Ria che ha dovuto abbandonare la Casa. Ecco tutte le percentuali comunicate nel corso della puntata:

Andreas Müller: 39,21%;

Federica Morello: 36,69%;

Alessandro Varsi: 12,09%;

Megan Ria: 12,01%.

Televoto flash, Valeria Marini eliminata dal Grande Fratello Vip

La serata è proseguita con una seconda eliminazione. I sei Vip non finalisti sono stati divisi in due gruppi e chiamati a scegliere un concorrente dello schieramento avversario da mandare al televoto. Le scelte sono ricadute su Federica Morello e Alessandro Varsi. I due concorrenti hanno poi dovuto pescare un piramidale: quello d'oro è finito nelle mani di Varsi, che ha avuto il compito di indicare un terzo nome da aggiungere al televoto. La sua scelta è ricaduta su Valeria Marini. I tre concorrenti sono quindi finiti al televoto flash e il pubblico ha decretato il verdetto. Queste le percentuali:

Federica Morello: 59,27%;

Alessandro Varsi: 28,12%;

Valeria Marini: 12,61%.

Con il risultato del televoto, Valeria Marini ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, interrompendo così il suo percorso nel reality.

Grande Fratello Vip, le nomination della diciannovesima puntata

La diciannovesima puntata si è conclusa con le nuove nomination, che hanno determinato i concorrenti a rischio eliminazione nella prossima diretta. Ecco tutte le scelte dei Vip

Federica Morello ha nominato Alessandro Varsi;

Guendalina Tavassi ha nominato Federica Morello;

Andreas Müller ha nominato Alessandro Varsi;

Piera Meloni ha nominato Federica Morello;

Marina La Rosa ha nominato Federica Morello;

Roncaccia ha nominato Federica Morello;

Giulia Provvedi ha nominato Alessandro Varsi;

Alessandro Varsi ha nominato Federica Morello.

Al termine delle votazioni, Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi sono finiti al televoto.

Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip?

La corsa verso la finale del 30 novembre continua e per i concorrenti rimasti in gioco ogni puntata diventa sempre più importante. Dopo l'uscita di Valeria Marini, saranno ora Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi a contendersi il sostegno del pubblico.

Chi sarà il concorrente meno votato e dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip? Il verdetto arriverà nel corso della prossima puntata.