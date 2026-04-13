GF Vip 8, Antonella Elia attacca Marco Berry e perde il controllo: "Fai schifo, elfo"

Clima incandescente al Grande Fratello VIP: Antonella Elia e Marco Berry protagonisti di un acceso confronto nato da una discussione sul cibo e finito tra accuse e offese.

Ogni giorno che i concorrenti del Grande Fratello Vip 8 passano nella Casa, la tensione cresce sempre di più. I litigi ormai coinvolgono anche coinquilini che fino a oggi erano rimasti in disparte rispetto alle diatribe viste sia durante le dirette del martedì e del venerdì, sia nei daytime. Nelle ultime ore è stato Marco Berry ad avere una discussione accesa con Antonella Elia, da sempre protagonista delle dinamiche della Casa, a differenza dell'illusionista che solitamente mantiene un profilo più basso.

Il "caso del cibo" accende gli animi

Così come accaduto in precedenza con Adriana Volpe e altri concorrenti, anche questa volta la causa scatenante è stata il cibo. Tutto è nato quando Paola Caruso ha rimproverato Antonella di aver distribuito alcune confezioni di cibo solo ad alcuni coinquilini, escludendone altri. "No, non l'ho chiesto. Vuoi punirmi per questo?", ha replicato la Elia, senza negare il presunto favoritismo.

Paola ha preferito non ribattere, ma Antonella - evidentemente in cerca di confronto - si è rivolta a Marco Berry dicendogli: "È simpatica Paoletta". Marco ha confermato la sua simpatia per la Caruso, cosa che ha infastidito Antonella: "Sei un po' stranetto, stavo per dire un po' stronzet..". Berry non si è lasciato intimidire e ha ribadito il suo pensiero, arrivando a definirla addirittura "simpaticissima".

I gieffini discutono in cucina

Lo scontro tra Antonella Elia e Marco Berry

La showgirl ha continuato a provocare Marco, sostenendo di non voler parlare con lui. Ma Berry non ha accettato questo atteggiamento: "Non puoi aprire e chiudere i discorsi quando vuoi. Non fare questo gioco con me, perché con me sbagli. Se mi pizzichi poi divento cattivo. A me Paola è simpatica. Dici che è lei a mettere zizzania e poi fai la stessa cosa".

Dopo un ulteriore battibecco, Antonella ha fatto il gesto di lanciargli il cocco che aveva in mano. Berry ha reagito duramente: "È già l'ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso".

L'esplosione di Antonella e il lancio del cocco

Quelle parole hanno fatto esplodere Antonella, che ha urlato: "A chi ho messo le mani addosso? Usi anche tu questi mezzucci da donnetta, maschio alfa". Subito dopo ha sbattuto il cocco a terra con forza. Raul Dumitras, rimasto fino a quel momento in silenzio, le ha chiesto di calmarsi. Ma Antonella ha spiegato che durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi ha imparato ad aprire i cocchi in quel modo e che lo fa anche a casa.

Dalla cucina a tavola: la tensione è sempre più alta

Più tardi, a tavola, Antonella è tornata all'attacco, invitando Marco a stare zitto perché non avrebbe più voluto parlargli. Quando Berry le ha fatto notare che "predica bene e razzola male", definendola maleducata, lei ha reagito chiamandolo: "Mago Magò, elfo e nano", dopo avergli detto che "fa schifo". La tensione nella Casa è ormai alle stelle. Resta da capire fino a quando i concorrenti riusciranno a contenersi senza che le discussioni degenerino ulteriormente.