Nicolò vuole abbandonare il GF Vip dopo l'uscita di Blu: "Ho fatto le valigie"

La serata di martedì 14 aprile ha regalato nuovi colpi di scena nella Casa del Grande Fratello, durante la nona puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al centro dell'attenzione, il televoto che vedeva coinvolte quattro concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Barbara "Blu" Prezia.

Come anticipato dai sondaggi, è stata proprio Blu a dover abbandonare il gioco, avendo ottenuto il minor numero di preferenze. Le percentuali parlano chiaro: Adriana Volpe ha conquistato il 39% dei voti, seguita da Alessandra Mussolini con il 25,98% e Lucia Ilardo con il 21,01%, mentre Blu si è fermata al 14,01%.

Nicolò Brigante pronto a lasciare il Grande Fratello Vip dopo l'eliminazione

L'eliminazione della cantante potrebbe però avere conseguenze inaspettate all'interno della Casa. Nei giorni precedenti alla diretta, infatti, Nicolò Brigante aveva confidato ad alcuni coinquilini l'intenzione di lasciare il programma qualora Blu fosse stata eliminata.

Blue e Nicolò

Un'ipotesi che, almeno inizialmente, sembrava poco credibile, considerando che tra i due si era instaurato un legame di amicizia, ma non tale da giustificare un addio così drastico.

La reazione di Blu: "Decisione eccessiva"

La stessa Blu, alla vigilia della puntata, aveva definito questa eventualità "eccessiva", invitando Nicolò a non prendere una decisione impulsiva. Tuttavia, durante la notte successiva alla diretta, l'ex tronista ha dato segnali concreti: ha preparato le valigie.

Ne ha parlato prima con alcuni concorrenti molto vicini, tra cui Raul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, e poi si è confidato anche con Antonella Elia, dichiarando: "Non ce la faccio più, domani abbandono. Ne ho discusso anche nel confessionale".

Finale Grande Fratello Vip sempre più vicina: Brigante lascerà davvero?

Nelle prossime ore si capirà se Nicolò Brigante darà seguito alla sua decisione o se verrà convinto a restare. Considerando che manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello Vip 8, un eventuale abbandono in questa fase del gioco apparirebbe una scelta sorprendente, soprattutto se legata all'uscita di una coinquilina.

Nuovo televoto: chi sarà il primo finalista del GFVip 8?

Intanto, la competizione prosegue e si apre un nuovo televoto per decretare la prima finalista di questa edizione. In nomination ci sono Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Venerdì prossimo sapremo chi sarà scelto dal pubblico del reality show: i primi sondaggi danno in testa Antonella Elia, ma mancano ancora tre giorni e tutto può succedere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Blu Barbara Prezia è l'eliminata della nona puntata