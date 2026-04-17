GF Vip, Antonella Elia cambia strategia: “Non rispondo più e mi isolo”

Tra polemiche e attacchi delle altre coinquiline, Antonella Elia al Grande Fratello VIP ha deciso di non reagire più e affidarsi al silenzio come unica strategia nel gioco.

Antonella Elia nei giorni scorsi si è ritrovata al centro di numerose critiche mosse da alcune coinquiline del Grande Fratello Vip, e ha scelto di reagire mantenendo il silenzio. A poche ore dalla messa in onda della decima puntata del reality show, in un momento di confronto con Renato Biancardi e Nicolò Brigante, ha spiegato le ragioni del suo comportamento e la sua decisione di non alimentare ulteriori polemiche.

Critiche nella Casa ad Antonella Elia

Nel corso della permanenza nella Casa, Antonella si è trovata a fronteggiare diversi commenti negativi, in particolare da parte di Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Le due avrebbero parlato spesso di lei, ma la concorrente dopo il crollo di due giorni fa - ha deciso di non replicare, cercando di restare indifferente. Si è anche interrogata su come Alessandra riuscisse a mostrarsi sempre così sicura del proprio percorso nel gioco. Renato Biancardi ha commentato la situazione in modo sintetico, definendo l'ex politica "particolare".

Lo sfogo con Renato e Nicolò e la scelta del silenzio

Antonella - che stasera potrebbe essere la prima concorrente a raggiungere la finale - ai due coinquilini ha ammesso di aver fatto molta fatica a trattenersi dal rispondere alle provocazioni. Ha spiegato di aver scelto deliberatamente il silenzio per evitare che ogni risposta potesse trasformarsi in un nuovo attacco nei suoi confronti. Inoltre ha dichiarato di aver preso le distanze dal gruppo, evitando pranzi e cene condivise con le altre Vip, perché anche in quei momenti sarebbe stata comunque oggetto di attenzioni e disturbi.

Marco Berry

I giudizi di Antonella su Marco Berry

Nel corso della conversazione, Antonella ha espresso anche un giudizio critico nei confronti di Marco Berry, affermando di non sopportarlo più e definendolo poco trasparente nei suoi comportamenti. Pur senza approfondire ulteriormente, ha lasciato intendere che il tempo avrebbe chiarito meglio la sua posizione. Secondo lei, l'illusionista avrebbe dovuto intervenire maggiormente per moderare i toni di Alessandra, invece di suggerire a lei di non reagire.

Renato le ha fatto notare che la situazione non fosse semplice da gestire, e Antonella ha confermato di aver scelto consapevolmente di non rispondere, pur sapendo che il suo silenzio potesse risultare provocatorio per le altre concorrenti. Ha poi ripreso le sue osservazioni sull'illusionista, facendo riferimento anche alla catena di salvataggio della nona puntata e della decisione du Marco di preferire Paola a lei, ritenendo Antonella un personaggio più forte al televoto.

La strategia di Antonella prima della decima puntata

Renato ha provato a rassicurarla, sottolineando come fosse percepita come una concorrente forte e apprezzata. Antonella, però, ha ribadito che la percezione all'interno della Casa fosse molto diversa rispetto a quella del pubblico esterno e che le dinamiche del gioco rendessero imprevedibili le simpatie. Per il momento, ha quindi scelto una linea precisa: non reagire alle provocazioni e affidarsi esclusivamente al silenzio come strategia per affrontare le tensioni nel gioco.