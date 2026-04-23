GF Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. Ilary Blasi costretta a intervenire

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip su Canale 5 ha regalato uno dei momenti più discussi di questa edizione. Protagoniste del confronto diretto sono state Antonella Elia e Paola Caruso, chiamate a chiarire dopo le polemiche nate in seguito alla proclamazione della prima finalista.

Le polemiche dopo la proclamazione della finalista

Dopo l'annuncio di Antonella Elia come prima finalista, le reazioni di Paola Caruso non sono passate inosservate. Alcune espressioni utilizzate dalla showgirl sono state duramente criticate dal pubblico sui social, che le ha giudicate eccessive. Durante il confronto, Antonella ha raccontato: "Già vedendo la faccia di Paola mi ero fatta un'idea che non fosse al settimo cielo, ma addirittura darmi del maiale che si crogiola nel fango mi sembra esagerato."

Paola Caruso ha difeso il proprio atteggiamento, sostenendo di non aver fatto altro che dire ciò che pensa: "Ho sempre detto quello che pensavo. Tu vivi senza un equilibrio, mi fai anche pena. Sei bloccata nei meandri della tua follia."

Paola Caruso

Il gesto dei cocchi e l'incidente sfiorato

Il momento più concitato è arrivato quando Antonella Elia ha iniziato a spaccare dei cocchi, prendendoli da una cesta sistema accanto al trono su cui era stata fatta sedere. Durante il gesto, una scheggia avrebbe colpito il ginocchio di Paola Caruso. Spaventata, la Caruso ha reagito immediatamente: "Ilary io me ne vado, una scheggia mi ha colpito il ginocchio. Poteva finirmi in un occhio e non voglio andare in ospedale per colpa sua."

L'intervento di Ilary Blasi e le reazioni nella Casa

La conduttrice è intervenuta per riportare la calma, invitando Paola a restare e chiedendo ad Antonella di limitarsi. In una precedente occasione Antonella aveva raccontato che l'abitudine di aprire cocchi in quel modo sarebbe nata durante la partecipazione della Elia a L'Isola dei Famosi, ma già nei giorni scorsi, durante un litigio con Marco Berry, aveva creato tensioni con gli altri concorrenti.

In studio la reazione di Paola Caruso è stata criticata anche da Alessandra Mussolini: "Prendiamo atto del fatto che Antonella è in finale", mentre per Adriana Volpe la vittoria di Antonella Elia ha televoto ha fatto uscire fuori "una cattiveria e una rabbia che Paola aveva dentro".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Antonella Elia è stata eletta dal pubblico prima finalista di questa edizione di Grande Fratello Vip