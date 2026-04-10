GF Vip 8, sondaggi: distacco netto tra Marco Berry e Lucia Ilardo, chi rischia

Il televoto di stasera, 10 aprile, non è eliminatorio ma darà un chiaro segnale su come il pubblico giudica le dinamiche all'interno della Casa e le relazioni che si sono create tra i coinquilini.

Questa sera, venerdì 10 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, guidata da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il concorrente che ha ricevuto meno preferenze tra quelli in nomination, ma il risultato di questa settimana non comporterà un'uscita immediata dalla casa.

Sondaggi: chi è il preferito del pubblico?

Al televoto si sfidano Marco Berry e Lucia Ilardo. Secondo i sondaggi online raccolti su ForumFree, al momento il pubblico sembrerebbe premiare Berry, in netto vantaggio sulla sua rivale. Ecco le percentuali aggiornate:

Marco Berry : 61,89%

: 61,89% Lucia Ilardo: 38,11%

Se questo trend dovesse essere confermato anche dal voto ufficiale del pubblico, sarebbe Lucia Ilardo a risultare la meno votata e quindi a finire automaticamente in nomination per la prossima eliminazione, prevista nella puntata di martedì 14 aprile. La prossima diretta decreterà infatti un nuovo eliminato, che si aggiungerà ai concorrenti già usciti dalla Casa: Dario Cassini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea e GionnyScandal, quest'ultimo ritiratosi volontariamente.

Lucia e Francesca

Le dinamiche dei nominati nella Casa

Sul fronte delle dinamiche interne, Marco Berry ha proseguito il suo percorso senza particolari scossoni, mentre Lucia Ilardo è stata più volte al centro di tensioni. In particolare, ha fatto discutere il suo rapporto con Alessandra Mussolini e un acceso confronto con Francesca Manzini. Proprio durante uno scontro recente, Lucia ha accusato la Manzini di non aver preso posizione durante il litigio tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, alimentando ulteriormente le tensioni all'interno della Casa.

Come votare i concorrenti in nomination

Il pubblico può votare il proprio concorrente preferito tramite:

SMS , inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente

, inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente Online, attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, previa registrazione

La sfida resta aperta, ma i sondaggi sembrano già indicare una direzione precisa. Resta da vedere se il verdetto ufficiale confermerà queste percentuali o riserverà qualche sorpresa.