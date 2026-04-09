Grande Fratello Vip, tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo volano accuse: "Sei infantile"

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si surriscalda nuovamente dopo un acceso confronto tra Francesca Manzini e Lucia Ilardo. Al centro della discussione ci sono le alleanze tra i concorrenti e la richiesta di Alessandra Mussolini e di Lucia che i coinquilini facciano una scelta chiara quando in casa scoppiano i litigi.

Antonella prende le difese di Francesca

Durante il duro faccia a faccia tra Antonella Elia e la Mussolini, Lucia - secondo la showgirl - avrebbe spinto Francesca a prendere una posizione netta contro di lei per farla avvicinare ad Alessandra.

La Elia spiega a Lucia che il suo punto di vista sulle dinamiche della Casa è diverso: essere vicini a qualcuno non significa automaticamente schierarsi contro qualcun altro. Anzi, ha anche confessato di aver messo in guardia Francesca su Alessandra, lasciando intendere che l'ex parlamentare non è affidabile nel lungo periodo.

Lucia e Francesca

Lucia attacca: "Stai sempre nel mezzo"

A quel punto Lucia non è rimasta in silenzio e ha detto la sua senza filtri. Il suo pensiero è chiaro: Francesca tende troppo spesso a non prendere posizione, restando in una zona "comoda" tra le varie fazioni della Casa. Parole che hanno fatto scattare immediatamente l'imitatrice.

Francesca esplode e risponde a tono

Visibilmente infastidita, Francesca ha respinto ogni accusa, ricordando anche alcune frasi che l'hanno ferita profondamente: sentirsi dire di non avere carattere o di cambiare idea continuamente non è stato bello. La sua posizione? Netta: non si sente obbligata a schierarsi, soprattutto in discussioni che non la riguardano direttamente. Secondo lei, il suo atteggiamento è stato frainteso.

Antonella Elia

Francesca ha spiegato di aver semplicemente ascoltato gli sfoghi degli altri concorrenti, senza voler fare da giudice o prendere parte alle loro dinamiche. Ma non è finita qui: ha anche puntato il dito contro Lucia, accusandola di esprimere giudizi personali senza conoscere davvero chi ha davanti.

Da lì, la situazione è rapidamente degenerata. Toni sempre più accesi, accuse reciproche e zero passi indietro. Francesca ha invitato Lucia a restare fuori dal suo "spazio", mentre Lucia ha contrattaccato dandole dell'immatura. Risultato? Conversazione interrotta e nessun chiarimento.

Raimondo prova a fare da paciere

Nel caos generale, Raimondo Todaro ha provato a riportare un po' di calma, offrendo una lettura più equilibrata. Secondo lui, quella di Francesca è una posizione complicata: cercare di mantenere rapporti con entrambe le parti è forse la scelta più difficile in assoluto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Francesca: "Lucia, tu giochi malissimo le tue carte"