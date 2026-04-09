GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: “Le salto agli occhi”

Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip è ormai definitivamente naufragato. Tutto è iniziato durante la terza puntata del reality, quando un acceso litigio - nato da una dinamica legata a Francesca Manzini - ha incrinato in modo irreversibile il loro rapporto. Da quel momento, le due concorrenti non sono più riuscite a riappacificarsi.

Scontro dopo il ritorno dal Monolocale

Nel corso dell'ultima puntata, Renato Biancardi ha deciso di mandare nel Monolocale Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Conclusa la breve permanenza, le due vippone sono rientrate nella Casa durante un freeze, ma non senza avere qualcosa da rimproverare al resto del gruppo. Prima di tornare, infatti, avevano lasciato un biglietto sotto la porta in cui avevano scritto di sentire la mancanza degli altri concorrenti. Tuttavia, nessuno si è avvicinato per ringraziarle: la mancanza di questo gesto ha suscitato malumori.

Il confronto acceso con Antonella Elia

Una volta tornata nella Casa, Alessandra Mussolini ha iniziato a lamentarsi con gli altri coinquilini per la loro indifferenza. Rivolgendosi ad Antonella Elia, le ha detto: "Non sei contenta che ho voltato pagina?". La risposta della showgirl è stata immediata e tagliente: "Secondo me sono cose fasulle, il famoso bacio di Giuda".

I concorrenti a tavola

La lite degenera: imitazioni e provocazioni

La situazione è rapidamente degenerata. Alessandra Mussolini ha iniziato a provocare Antonella Elia, imitandone la camminata e cercando di metterla in ridicolo: "Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria". La replica di Antonella Elia non si è fatta attendere: "Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?".

Nonostante le tensioni, Mussolini ha continuato a provocare, arrivando a ripetere le parole della coinquilina come un

"pappagallo", nel tentativo di farle perdere la calma.

La crisi emotiva di Antonella Elia

Sempre più esasperata, Antonella Elia ha avuto un vero e proprio crollo emotivo: "Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli. Non reggo più". La tensione è salita rapidamente, fino a sfociare in una crisi a tavola, dove la showgirl si è lasciata andare a uno sfogo intenso: "È normale che una ti imiti in questo modo? Ma non c'è una tutela?. Io non sono quella. Perché devo subire questo?".

L'intervento di Raimondo Todaro

A quel punto è intervenuto prontamente Raimondo Todaro, che ha cercato di calmare Antonella Elia portandola in giardino: "Vieni con me, ti prego, balliamo e facciamo una presa, stiamo insieme, calmati". Un tentativo di riportare la serenità nella Casa, anche se le tensioni tra le due concorrenti sembrano tutt'altro che risolte.