Gen V, il cast ricorda Chance Perdomo: 'Il suo sorriso era contagioso'

Dopo la tragica morte di Chance Perdomo, il cast di Gen V ha condiviso un post congiunto nel quale ha ricordato il giovane attore, che nello spin-off di The Boys di Prime Video interpretava il personaggio di Andre Anderson.

"I nostri cuori sono con i cari di Chance mentre piangiamo questa perdita scioccante", si legge nel comunicato. "Ricorderemo i momenti speciali trascorsi insieme, il suo sorriso contagioso che poteva illuminare qualsiasi stanza, i suoi caldi abbracci e l'autenticità che portava sempre con sé. Riposa in pace, caro amico, ci mancherai profondamente. Con affetto, il cast di 'Gen V'".

Il comunicato è stato condiviso sui social media da membri del cast di Gen V come Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann, Lizze Broadway, Sean Patrick Thomas e altri. Molti degli attori hanno incluso le foto che hanno scattato a Perdomo dietro le quinte della produzione della prima stagione.

Altri membri del cast hanno pubblicato altri tributi a Perdomo sui social media. Patrick Schwarzenegger ha scritto su X: "Questo fa male. Molto. Un giovane attore di talento e un grande amico se n'è andato troppo presto. È stato un piacere lavorare con lui in 'Gen V'. RIP Chance".

In precedenza, i produttori dello show avevano rilasciato una dichiarazione: "Non riusciamo a capacitarci di quanto accaduto. Per quelli di noi che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, una forza della natura entusiasta, un performer di incredibile talento e, più di ogni altra cosa, solo una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo molto dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo in lutto per la perdita del nostro amico e collega. Abbracciate i vostri cari stasera".