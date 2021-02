Get Out, Daniel Kaluuya: "Non sono stato invitato alla premiere del Sundance anche se ero il protagonista"

Daniel Kaluuya ricorda con amarezza il mancato invito alla premiere dell'hit horror Scappa - Get Out da parte del Sundance Film Festival nel 2017.

L'interprete dell'hit horror Scappa - Get Out, Daniel Kaluuya, ha rivelato di non aver ricevuto un invito per partecipare all'anteprima del film al Sundance Film Festival nel 2017 nonostante fosse il protagonista.

Scappa: Get Out: una scena del film drammatico

In un'intervista con il Graham Norton Show, Daniel Kaluuya ha ricordato l'aneddoto spiegando che in quel periodo si trovava ad Atlanta sul set di Black Panther. Visto che ci teneva molto a partecipare all'anteprima del film, l'attore si era organizzato in modo da potersi allontanare dal set in caso di invito. Invito che però non è mai arrivato.

"Il giorno dell'anteprima mondiale al Sundance ero ad Atlanta perché stavo girando Black Panther. Mi stavo rilassando, avevo cancellato tutti gli altri programmi. Volevo davvero andarci. Ma nessuno mi ha invitato. Così sono andato a dormire e a un certo punto qualcuno mi ha mandato un Sms con su scritto 'È fatto davvero bene.'"

Kaluuya, ancora amareggiato per l'episodio, aggiunge: "Non faccio domande. Non voglio trovarmi in un posto dove non sono desiderato."

Scappa - Get Out: perché il nuovo fenomeno horror oggi è il più importante film sul razzismo

Nonostante l'incresciosa mancanza, Scappa - Get Out si è rivelato un enorme successo rivoluzionando il concetto di horror e conquistando quattro nomination all'Oscar tra cui quella a Daniel Kaluuya come miglior attore protagonista. Il regista Jordan Peele si è portato a casa una statuetta per la miglior sceneggiatura originale.

A breve Daniel Kaluuya tornerà a recitare nel nuovo progetto horror di Jordan Peele i cui dettagli, per adesso, sono top secret.