Gerard Butler: "Ho quasi ucciso Hilary Swank sul set di P.S. I Love You"

Nel 2007 Hilary Swank e Gerard Butler hanno recitato insieme nella romcom P.S. I Love You, il set è stato teatro di un brutto incidente per l'attrice causato da una bretella durante una scena di strip-tease.

Gerard Butler ha confessato di aver "quasi ucciso" la collega Hilary Swank durate una scena di strip-tease sul set della romcom del 2007 P.S. I Love You.

L'attore scozzese ha rievocato l'incidente durante un episodio del Drew Barrymore Show, spiegando che stava lavorando a una scena in cui balla "come un idiota" in boxer e bretelle. Il personaggio da lui interpretato, Gerry Kennedy, doveva essere colpito in faccia con il fermaglio della bretella, ma il rimbalzo ha colpito invece la povera Hilary Swank, rimasta vittima dell'accessorio di metallo che le ha provocato un taglio in testa.

"È rimasto bloccato, poi è scattato ed è volato sopra la mia testa", ha spiegato Gerard Butler. "Ho aperto la testa di Hilary. Si potevano persino vedere i denti della clip. L'hanno dovuta portare in ospedale."

L'attore 53enne ha spiegato che la troupe indossava delle visiere di plastica per proteggersi dalla clip della bretella, aggiungendo che l'accessorio era "davvero pericoloso".

La troupe ha agito rapidamente, soccorrendo la povera Hilary Swank, e lo studio si è svuotato "in tre secondi".

"Ho sfregiato Hilary Swank. Le ho quasi strappato via un occhio e mi sono reso ridicolo per due giorni", ha spiegato Butler. "Anche se mi sono sentito malissimo per l'incidente, Hilary Swank mi ha perdonato, è una persona fantastica con cui lavorare".