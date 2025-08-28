George Clooney ha la sinusite: assente dalla conferenza stampa di Jay Kelly a Venezia 2025

"Anche le star del cinema si ammalano", Così il regista Noah Baumbach ha annunciato l'assenza della star George Clooney dalla conferenza stampa di Jay Kelly, pellicola presentata in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che approderà su Netflix il 5 dicembre dopo una fugace apparizione in sala. Ma già la mancanza del nome sulle targhette del cast aveva impensierito i giornalisti. Secondo le ultime notizie, a meno di sorprese dell'ultim'ora l'attore sarà regolarmente sul red carpet alla proiezione ufficiale di stasera alle 21:30.

Ad animare la conferenza stampa di Jay Kelly, a fianco del regista Noah Baumbach e dell'interprete e co-sceneggiatrice Emily Mortimer, le star Adam Sandler, Laura Dern e Billy Crudup. Accolto da risate e commozione il film, ambientato in parte in Italia, sopratutto in Toscana, tra Arezzo, Montalcino e Siena.

Adam Snadler e Greta Gerwig in una scena di Jay Kelly

Di cosa parla Jay Kelly

Diretto da Noah Baumbach, Jay Kelly racconta la crisi di un famoso attore (George Clooney) e del suo amico e manager Ron (Adam Sandler) innescata da un vecchio compagno di studi. Sulla scia dell'imbarazzante incontro, Jay Kelly e il suo entourage intraprendono un viaggio tortuoso in Francia e poi in Italia per ricongiungersi alla figlia minore, in vacanza con gli amici prima di approdare al college, e per ritirare un premio in Italia, che metterà in discussione le loro scelte, relazioni e lasciti.

L'arrivo di George Clooney a Venezia

"Il mio personaggio ama tantissimo quello di George, e ho pensato che sarebbe stato divertente farlo e facile da interpretare con George. E come attore che ha vissuto una vita simile a quella di Jay Kelly, è una rappresentazione pazzesca, è incredibile quanto sia accurata" ha raccontato Adam Sandler alla stampa.

Solo lodi per la sua performance da parte dell'amico George Clooney, che ha sottolineato le qualità drammatiche di Sandler dichiarando a Vanity Fair: "Continuavo a dire al cast di non chiamarlo Sand Man, di non parlare con lui come se fosse solo un esilarante comico. È davvero un attore bellissimo e straordinario, ma per la gente è solo un comico da botteghino. Si ricordano del suo talento solo quando fa questi altri film bellissimi, alla Diamanti grezzi".

Nel cast di Jay Kelly, oltre a George Clooney e Adam Sandler, troviamo Laura Dern, Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Jim Broadbent, Greta Gerwig e Alba Rohrwacher.