George Clooney elogia Adam Sandler in Jay Kelly: "Non è soltanto un bravo comico"

George Clooney e Adam Sandler hanno potuto rinsaldare la loro amicizia dopo aver lavorato insieme di recente nel nuovo film di Noah Baumbach, Jay Kelly. I due attori si conoscevano da anni ma non avevano mai lavorato insieme sullo schermo.

L'esperienza ha suggellato anche la stima professionale reciproca, e George Clooney ha sottolineato il talento di Sandler non solo come comico ma anche come attore drammatico.

I complimenti di George Clooney alla co-star Adam Sandler

"Questo film, più di qualsiasi altro film che Adam abbia fatto, mostra che attore meraviglioso, sincero e pieno d'anima lui sia" ha spiegato Clooney durante un'intervista.

George Clooney nella prima foto di Jay Kelly

"Continuavo a dire al cast di non chiamarlo Sand Man, di non parlare con lui come se fosse solo un esilarante comico. È davvero un attore bellissimo e straordinario" ha proseguito George Clooney "A causa del suo stipendio, che deriva da grandi commedie divertenti, quando fa questi altri film bellissimi, alla Diamanti grezzi, la gente se ne ricorda. Non è solo un bravo comico".

La storia di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach

La dramedy di Noah Baumbach, Jay Kelly, un famoso attore (Clooney) e il suo amico e manager Ron (Sandler) intraprendono un viaggio tortuoso e inaspettatamente profondo, che mette in discussione le loro scelte, relazioni e lasciti.

"Il mio personaggio ama tantissimo quello di George, e ho pensato che sarebbe stato divertente farlo e facile da interpretare con George. E come attore che ha vissuto una vita simile a quella di Jay Kelly, è una rappresentazione pazzesca, è incredibile quanto sia accurata" ha raccontato Sandler alla stampa.

Il cast di Jay Kelly, in uscita a metà novembre e poi ad inizio dicembre su Netflix, è composto da George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Jim Broadbent, Greta Gerwig e Alba Rohrwacher.