George Clooney scherza sul suo ritorno come Batman: 'Non circolano abbastanza droghe nel mondo'

Impegnato nella promozione del suo nuovo film da regista, The Boys in the Boat, George Clooney ha ironizzato su un suo eventuale ritorno nei panni di Batman in futuro.

Interrogato in merito, soprattutto dopo il suo cameo in The Flash dove ha ripreso i panni di Bruce Wayne nel finale, Clooney ha risposto: "Non circolano abbastanza droghe nel mondo per un mio ritorno come Batman", riaffermando in pratica le precedenti dichiarazioni in merito allo stesso argomento. Quella di The Flash è stata quindi una simpatica e unica eccezione.

Visto quanto suggerito dal film di Andres Muschietti, alcuni fan si erano chiesti se The Brave and the Bold avrebbe visto al centro della storia proprio il Batman di Clooney, ma James Gunn si è affrettato a smentire questa ipotesi, rivelando inoltre che al casting del nuovo Batman manca ancora molto tempo.

Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The Boys in the Boat racconterà il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.