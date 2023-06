Batman, James Gunn raffredda gli animi: 'Manca ancora parecchio ai casting'

Quanto manca all'annuncio del nuovo Batman ora che sono stati resi noti i nuovi Superman e Lois Lane? Ancora un bel po', stando alle ultime indicazioni di James Gunn, architetto del DCU assieme a Peter Safran.

Nelle scorse ore alcuni dei rumor che giravano da tempo riguardo ai nuovi interpreti di Clark Kent e Lois Lane nel DCU sono stati confermati, ufficializzando David Corenswet e Rachel Brosnahan nei rispettivi ruoli.

Ma l'annuncio del nuovo Uomo d'Acciaio e dell'intrepida giornalista del Daily Planet ha subito fatto pensare che a breve potesse arrivare anche quello relativo all'interprete di Bruce Wayne a.k.a. Batman nel DCU... Sebbene pare non sarà così.

È stato lo stesso James Gunn, infatti, a spiegare su Instagram che siamo a "miglia e miglia di distanza" dal casting del prossimo Uomo Pipistrello.

Sembra dunque che, per ora, dovremo farci bastare quanto rivelato su Superman: Legacy, e attendere di vedere cosa e chi ci verrà invece mostrato in Batman: The Bold & the Brave che, ricordiamo, è stato affidato alla regia di Andy Muschietti.

E voi, chi vorreste vedere nei panni del Bruce Wayne del DCU?