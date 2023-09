The Flash: Andy Muschietti mostra il ritorno di George Clooney nei panni di Bruce Wayne (FOTO)

Una foto inedita dal dietro le quinte del film per celebrare il Batman Day, festa svoltasi nei giorni scorsi in tutto il mondo.

Tra i più grandi colpi di scena di The Flash, film diretto da Andy Muschietti, il primo posto va senza ombra di dubbio al cameo di George Clooney nei panni di Bruce Wayne. L'attore è tornato a riprendere l'iconico ruolo per pochi minuti nei momenti finali del film, condividendo una scena con il Barry Allen di Ezra Miller, e nessuno si aspettava una sua comparsata. A celebrarne il suo ritorno ci ha pensato proprio Andy Muschietti condividendo sui social un'inedita foto dal dietro le quinte.

La foto in questione è stata pubblicata sul suo profilo Instagram in occasione del Batman Day, festività annuale in onore del cavaliere oscuro.

Clooney fu ampiamente criticato per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel controverso Batman & Robin (1997) e da allora non ha fatto altro che scusarsi con i fan della DC. Aveva addirittura dichiarato che la visione del film gli provocava un dolore fisico, ricordandosi del flop e del fallimento della sua performance.

George Clooney non sarà il nuovo Batman del DCU

Visto quanto accaduto in The Flash i fan si sono chiesti se sarebbe stato proprio Clooney il nuovo Batman, ma James Gunn ha voluto prontamente smentire i rumor, spiegando come i casting per trovare il nuovo cavaliere oscuro non siano ancora iniziati.

The Brave and the Bold, questo il titolo del nuovo film su Batman, sarà diretto proprio da Andy Muschietti. Il film rappresenterà il rilancio di Batman nel canone del DCU, mentre la saga di The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson, continuerà a esistere in un universo separato.