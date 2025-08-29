George Clooney acclamato a Venezia: 10 minuti di applausi per il nuovo film Jay Kelly

Alla Mostra del Cinema di Venezia il pubblico ha accolto con entusiasmo il film Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach e con protagonisti George Clooney e Adam Sandler.

L'attesa per il ritorno di George Clooney sul grande schermo è stata ripagata alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Durante la premiere mondiale del suo nuovo film, Jay Kelly, il pubblico della Sala Grande si è alzato in piedi per una standing ovation di 10 minuti, un tributo che ha consacrato il progetto tra i momenti più celebrati del Festival. Accanto a Clooney, nel cast figura anche Adam Sandler, in un ruolo inedito per l'attore solitamente associato alla commedia.

Jay Kelly conquista Venezia con Clooney e Sandler protagonisti

Il film, diretto da Noah Baumbach e scritto insieme a Emily Mortimer, si presenta come un dramma con venature da commedia che esplora il rapporto tra un attore di fama mondiale e il suo manager. Il regista, già autore di opere come Storia di un matrimonio e Rumore bianco, ha dichiarato di aver scritto la sceneggiatura pensando specificamente a Clooney, immaginandolo perfetto per incarnare un personaggio diviso tra gloria, fragilità e ricerca personale.

"Jay Kelly" starring George Clooney and Adam Sandler earns a 8.5-minute standing ovation at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/jbjo4PLk9a pic.twitter.com/eOi1afPBQS — Variety (@Variety) August 28, 2025

Accanto a Clooney e Sandler, il cast di Jay Kelly vanta nomi di primo piano come Laura Dern, Billy Crudup, Greta Gerwig, Riley Keough e Grace Edwards, un ensemble che ha contribuito ad attirare l'attenzione internazionale sulla pellicola.

La trama tra viaggio, identità e scelte di vita

La storia di Jay Kelly segue l'attore omonimo e il suo manager Ron in un viaggio attraverso l'Europa. L'itinerario diventa presto una metafora esistenziale: entrambi i protagonisti sono costretti a fare i conti con il proprio passato, con i legami familiari e con la consapevolezza dell'eredità che lasceranno. Un tema che Baumbach ha definito "profondamente legato alla ricerca di sé attraverso la recitazione", sottolineando come il cinema diventi uno specchio dell'identità.

Jay Kelly: George Clooney e Noah Baumback sul set del film

Nonostante una sinusite lo abbia costretto a saltare l'incontro con i giornalisti, Clooney non ha rinunciato a partecipare al tappeto rosso, ricevendo l'affetto dei fan e l'energia del pubblico in sala. Adam Sandler e il resto del cast hanno invece preso parte sia alla conferenza stampa che alla première.

Dopo il successo veneziano, Jay Kelly è atteso in una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche a partire dal 19 novembre 2025, per poi arrivare su Netflix il 5 dicembre. La doppia uscita conferma la strategia sempre più diffusa tra gli studios di bilanciare la visione in sala con quella in streaming, garantendo al film visibilità e accessibilità a un pubblico globale.