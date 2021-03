George Clooney: "Mia moglie sta guardando E.R. e ha qualcosa da ridire su Doug Ross"

Nel corso di un episodio del podcast SmartLess, George Clooney ha rivelato che sua moglie Amal è al momento impegnata a guardare E.R. - Medici in prima linea. Il celebre attore ha anche dichiarato che la fama di sciupafemmine dell'affascinante Dottor Doug Ross ha provocato più di una tirata di orecchie da parte di Amal.

E.R. - Medici in prima linea: George Clooney e Anthony Edwards in una scena

George Clooney ha discusso della sua carriera televisiva insieme a Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett. A proposito del personaggio di Doug Ross interpretato in E.R. - Medici in prima linea, il protagonista di Le idi di marzo ha affermato: "Mia moglie sta guardando lo show in questi giorni e Doug Ross mi sta creando qualche problema. Beh, avevo sinceramente dimenticato il comportamento terribile del mio personaggio". I conduttori della trasmissione, allora, hanno chiesto a Clooney come mai non abbia mai pensato di tirar su famiglia prima di incontrare Amal e l'attore ha risposto: "La verità è che, quando ho incontrato questa magnifica donna, mi è mancato il fiato. Lei è brillante, divertente, preparatissima e molto affascinante. Ci siamo fidanzati pochi mesi dopo il nostro incontro e, poi, ci siamo sposati nel corso dello stesso anno. Ovviamente, questo evento ha sorpreso me più di ogni altra persona!".

George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati a Venezia nel 2014 e hanno avuto due figli, Alexander ed Ella. Al matrimonio della coppia ha preso parte un parterre di vip di primissimo piano che includeva i nomi di Matt Damon, Cindy Crawford, John Krasinski, Emily Blunt, Bill Murray, Bono e Anna Wintour.

George Clooney ha iniziato la sua carriera in televisione negli anni Settanta e recitando in diversi progetti horror alla fine degli anni Ottanta. A fissarlo, però, nell'immaginario collettivo è stato proprio il personaggio di Doug Ross, interpretato in E.R. - Medici in prima linea dal 1994 al 1999. L'attore ha debuttato alla regia nel 2002 con Confessioni di una mente pericolosa e ha diretto anche Good Night, and Good Luck, In amore niente regole, Le idi di marzo, Monuments Men, Suburbicon e The Midnight Sky, distribuito a dicembre su Netflix.