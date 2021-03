Genitori vs influencer: Pacifico firma la colonna sonora del film con Fabio Volo

Pacifico torna a scrivere per il cinema firmando la colonna sonora del film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Genitori vs influencer, in onda dal 4 aprile su Sky Cinema.

Il cantautore e autore Pacifico torna a scrivere per il cinema e firma la colonna sonora di Genitori vs influencer, il film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis.

Genitori contro influencer: Fabio Volo e Ginevra Francesconi in un tenero momento

La colonna sonora "Genitori VS. Influencer Original Soundtrack" (Edizioni Curci), composta dalle musiche originali e dal brano inedito "Gli anni davanti" a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.

"In realtà non vedevo l'ora di riprendere a lavorare con le immagini. Sono un cinefilo devoto e onnivoro, amo i blockbuster come i film d'autore con tre linee di dialogo - afferma Pacifico - Michela Andreozzi mi ha contattato tramite Fabio Volo, amico sempre generoso con me. Con Michela non ci siamo mai incontrati, ci siamo solo scritti e parlati. Eppure, la sintonia è stata naturale e immediata. Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà Studio, in pieno lockdown. Mi sono poi avvalso di collaboratori di valore, con alcuni di loro collaboro ormai da anni: Max Faggioni, ha mixato tutto presso Fonologie Monzesi, il suo studio. E mi ha assistito a distanza colmando le mie lacune tecniche. Antonio Leofreddi ha suonato come sempre impeccabilmente la viola, Silvio Masanotti le chitarre su un brano, Mario Mariotti la tromba. Michela aveva già pensato a mettere una mia canzone, e infatti "Le Mie Parole" nella versione di Samuele Bersani è a commento di una scena importante del film. A questa, e alle musiche scritte appositamente, ho aggiunto un brano inedito, "GLI ANNI DAVANTI". Anche in questa canzone, come in molte delle mie, ho cercato di metterci un'esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno".

Genitori vs influencer, Fabio Volo "I 50enni che fanno balletti su TikTok hanno invaso lo spazio dei giovani"

Questa la sinossi di Genitori vs Influencer: Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone - alla francese - (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell'adolescenza, l'idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene "rapita" dallo smartphone, tanto che matura l'idea di voler diventare influencer - come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) - categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l'abuso dei social, con l'aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.