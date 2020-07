Genitori in trappola: la reunion del cast regala molti segreti sul film

Il cast di Genitori in trappola è stato al centro di una reunion del film degli anni '90 che è stata ideata da Katie Couric per raccogliere fondi a favore di World Central Kitchen.

Il video condiviso online regala molti aneddoti sul lavoro compiuto sul set e ricordi divertenti delle esperienze legate alle riprese di uno dei film più famosi di Lindsay Lohan.

All'evento legato a Genitori in trappola hanno partecipato la regista Nancy Meyers, lo sceneggiatore Charles Shyer e gli attori Dennis Quaid, Lindsay Lohan, Elaine Hendrix, Lisa Ann Walter e Simon Kunz.

La protagonista, all'epoca ancora una bambina, interpretava il doppio ruolo di Hallie e Annie, due sorelle gemelle che si incontrano per la prima volta in un campeggio estivo, scoprendo che i genitori le avevano separate quando avevano divorziato. Le due ragazzine si "scambiano" i genitori, riunendo la propria famiglia.

Meyers e Shyer hanno svelato che Lindsay Lohan era una delle sei attrici in lizza per il doppio ruolo, tuttavia dopo pochi minuti della sua audizione hanno capito che era la scelta giusta. La regista ha sottolineato: "A parte l'aspetto adorabile, aveva quella caratteristica che ti attira e ti coinvolge. Penso che, per essere una star del cinema e la protagonista del film, devi avere quel legame con la telecamera".

Il lavoro sul set era particolarmente complicato, considerando che Lindsay doveva interpretare un doppio ruolo, sfruttando la collaborazione della controfigura Erin Mackey. Nancy ha ricordato: "Se ti giravi un po' troppo si poteva vedere che non era Lindsay, ma è stata un'esperienza divertente e un modo per sperimentare. Ha funzionato e, anche se lo guardate ora, ha un aspetto piuttosto buono".

Lindsay Lohan ha aggiunto: "Credo che le persone mi trattassero in modo diverso quando ero Annie perché lei era molto più gentile e Hallie era più simile a me". La star ha poi rivelato: "Non mi sembrava di lavorare, era un'incredibile esperienza educativa per me ed è stata così divertente. I miei genitori all'epoca si stavano separando e questo ha reso molto più semplice interpretare quei due personaggi. Mi sento semplicemente così fortunata dalla possibilità di aver conosciuto Nancy e Charles. Senza questo film non mi sarei innamorata della recitazione. Come non si potrebbe voler recitare per il resto della tua vita dopo un film del genere?".

L'attrice ha inoltre voluto ricordare Natasha Richardson, morta nel 2009: "Aveva una tale eleganza e grazia ed era davvero materna nei miei confronti". Quaid si è commosso parlando della sua collega: "Era semplicemente così generosa e felice di essere lì, trasmetteva quella gioia di poter fare il nostro mestiere e rendeva tutto migliore".

Shyer ha poi spiegato di essere convinto che il film riesca a conquistare anche le nuove generazioni perché si basa sulla fantasia di poter avere di nuovi insieme i propri genitori: "Ci sono così tanti ragazzini che vivono in famiglie spezzate e penso che abbia realizzato il sogno di molti bambini".