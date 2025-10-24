Gen Z vuole meno sesso in film e serie tv: “Meglio l’animazione e le storie d’amicizia”

Due giorni fa è stato pubblicato il report annuale Teens & Screens del Center for Scholars & Storytellers dell'UCLA che offre spunti interessanti sulle preferenze e i gusti dei giovani consumatori di media.

Il report di quest'anno, intitolato Get Real: Relatability on Demand, evidenzia come adolescenti e giovani adulti siano sempre più alla ricerca di autenticità e rappresentazioni reali nei prodotti sullo schermo.

Meno sesso e più amicizia in film e serie tv

Secondo il sondaggio, i giovani posizionano l'amore al terz'ultimo posto tra i temi che vorrebbero vedere rappresentati. Il 60,9% ha confessato il desiderio di vedere le relazioni romantiche basate più sull'amicizia che sul sesso.

Primo piano di Jenna Ortega in Mercoledì

Il 48,4% ritiene che ci sia troppo sesso e troppi contenuti sessuali nelle trame di film e serie televisive, giudicando noiosi i racconti su relazioni tossiche e triangoli amorosi. Nei giovani tra i 14 e i 24 anni, il 59,7% vuole più contenuti incentrati sull'amicizia, il 54,1% desidera personaggi non interessati a relazioni romantiche, il 54,9% vorrebbe più amicizie tra generi diversi sullo schermo e il 49% invece più amicizie tra persone dello stesso genere.

Cresce la passione per l'animazione: film e serie tv preferiti ancora ai social

La Gen Z, secondo il report, mostra una grande preferenza per i contenuti animati. Cresce la percentuale di giovani che preferiscono film e serie tv animate ai live action: dal 42% dello scorso anno al 48,5% di quest'anno.

Inoltre, il 53% dei giovani parla più spesso di film e serie tv con gli amici rispetto ai contenuti visti sui social. Naturalmente, lo studio si riferisce ad una fetta parziale della Gen Z: sono stati intervistati 1.500 ragazzi americani tra i 10 e i 24 anni, proporzionalmente rappresentativo della Gen Z negli Stati Uniti, in termini di diversità razziale, etnica e di genere, orientamento sessuale, abilità, situazione economica e provenienza geografica. Le risposte sono state raccolte tra il 13 e il 25 agosto.

Tra le risposte alla domanda: "Qual è il tuo film o la tua serie preferita?" figurano titoli come Stranger Things, Mercoledì, SpongeBob SquarePants e Spider-Man.