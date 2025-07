Gen V stagione 2, il trailer svela il ritorno di Starlight e i legami con The Boys

Il trailer di Gen V Stagione 2 è finalmente arrivato dal San Diego Comic‑Con, confermando l'arrivo di Starlight (Erin Moriarty) e altri volti noti da The Boys all'interno della serie.

La protagonista Marie Moreau (Jaz Sinclair) è in pericolo, attaccata da Dogknott: a salvarla è proprio Starlight, che la recluta per fermare un progetto segreto della Godolkin University. Questo avvio rafforza il legame narrativo tra il franchise madre e lo spin‑off.

La nuova stagione partirà con tre episodi il 17 settembre 2025 su Prime Video, seguiti da uscite settimanali fino al finale il 22 ottobre. Gli spettatori possono aspettarsi intensi intrecci tra caos universitario, conflitti emergenti e un'atmosfera da resistenza contro il dominio di Patriota.

Un ritorno atteso dei personaggi principali

Erin Moriarty interpreta nuovamente Starlight, mentre Nathan Mitchell torna nei panni di Black Noir, segnando una svolta per lo spin‑off ambientato immediatamente dopo la quarta stagione di The Boys. Tra i nuovi membri del cast, Ethan Slater (da Wicked) interpreta Thomas Godolkin in flashback.

Sophomore year is gonna be LIT. Official trailer for Season 2 is here, and fall semester begins September 17. pic.twitter.com/cQk6zTDhSI — GEN V (@genv) July 25, 2025

Nel cast rimangono protagonisti Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, mentre Hamish Linklater debutta come Dean Cipher, il nuovo rettore della Godolkin University. Anche Sean Patrick Thomas è stato promosso a serie regolare nel ruolo di Polarity.

La tragica scomparsa dell'attore Chance Perdomo ha portato i produttori a decidere di non ricastare Andre Anderson. Invece, la serie è stata riscritta per rendere omaggio alla sua memoria, integrando il personaggio in modo simbolico e narrativamente significativo. Il trailer suggerisce che la sua assenza influenzerà profondamente lo sviluppo di Polarity e il conflitto generale.

School's back in session. Gen V Season 2 arrives September 17. pic.twitter.com/U7C8l1adW0 — Prime Video (@PrimeVideo) July 22, 2025

La seconda stagione riprende direttamente dagli eventi finali della quarta stagione di The Boys, ora Patriota controlla il governo USA. A Godolkin University, Dean Cipher ha trasformato la scuola in un programma di addestramento per supereroi sotto il suo controllo, promuovendo un curriculum militare che mira a creare Supes più potenti di Patriota stesso. Marie e i suoi amici scoprono un progetto segreto legato alle origini dell'istituto, con conseguenze potenzialmente drammatiche.