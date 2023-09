Gen V: oltre a A-Train un altro membro dei Sette di The Boys apparirà nello spin-off

Dopo il già confermato cameo di A-Train, anche un altro membro dei Sette apparirà in un cameo nel prossimo spin-off di The Boys.

Il primo spin-off in live-action di The Boys, ovvero Gen V, farà il suo debutto in streaming su Prime Video il 29 settembre prossimo ed è da poco arrivata la conferma che vedremo un cameo di un altro membro dei Sette nello show, dopo quello già svelato di A-Train.

Secondo quanto riportato su Entertainment Weekly, Chace Crawford riprenderà il ruolo di Abisso ance in Gen V Crawford è apparso nel ruolo in ogni stagione di The Boys e tornerà anche nella quarta stagione. Non si sa molto del suo cameo in Gen V, ma sicuramente sarà utile a capire la sua posizione nei confronti dei nuovi personaggi e di come questi si collocheranno nei nuovi episodi della serie principale.

Il trailer di Gen V ci mostrato un'anteprima della vita alla Godolkin University, l'unico college d'America per i giovani supereroi (controllato dalla Vought International). Gen V è il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano.

Gen V, svelata la timeline dello spin-off di The Boys

L'appuntamento è fissato quindi per il 29 settembre, mentre non abbiamo ancora una data d'uscita per The Boys 4.