Gen V: svelato quando inizieranno le riprese della Stagione 2 dello spin-off di The Boys

Dopo il plauso di critica e pubblico, Gen V è stato rapidamente rinnovato per una Stagione 2 che debutterà dopo l'arrivo della quarta stagione di The Boys e adesso sono emerse novità circa l'inizio delle riprese.

I prossimi episodi dello show si collegheranno direttamente alla quarta stagione di The Boys, che uscirà nel corso dell'estate, così come quella si collegherà alla prima stagione di Gen V, come già visto nella scena post-credit dello spin-off.

"L'arrivo di Patriota ci è sembrato il culmine di questa stagione di Gen V, e direi che il cameo di Butcher è più di ogni altra cosa ciò che spiana la strada alla stagione 4", aveva dichiarato il creatore di The Boys Eric Kripke. "Butcher, nella quarta stagione, è ben consapevole che c'è un virus là fuori che può uccidere i supereroi. Quindi, volevamo vedere il punto di partenza di quel momento, che è quello che abbiamo fatto negli ultimi momenti di questa stagione di Gen V".

Gen V, tutto pronto per le riprese della Stagione 2

Gen V 2, quando iniziano le riprese?

Secondo uno degli sceneggiatori dello spin-off, le riprese della seconda stagione di Gen V inizieranno entro il prossimo mese.

"Le riprese inizieranno tra non molto in Canada, probabilmente tra due o tre settimane", ha dichiarato Thomas Schnauz in una nuova intervista ad Arc Studio.

Gen V è il primo spin-off live-action di The Boys, la serie di successo di Prime Video basata sulla serie Dynamite Comics. Ambientata all'Università Godolkin, originariamente una parodia della Xavier's School for Gifted Youngsters dei fumetti X-Men della Marvel, la serie è descritta come "Hunger Games" in un college e il mondo spietato dei giovani supereroi che cercano di fare del loro meglio per entrare in uno dei super team di Vought, tra cui I Sette.