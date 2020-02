Gemini Man in DVD e Blu-ray: una featurette esclusiva dagli extra del film con Will Smith

Gemini Man è disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD dall'11 febbraio, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film diretto da Ang Lee e con protagonista Will Smith.

Gemini Man, il film con Will Smith del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, è disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD dall'11 febbraio con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il film è incentrato su Henry Brogan, agente operativo governativo professionista ritiratosi e costretto alla fuga da un agente operativo giovane e altamente qualificato, che non si fermerà davanti a nulla finché non avrà eliminato il suo obiettivo. In fuga in ogni angolo del mondo, Henry deve riuscire a superare in astuzia il misterioso assassino, ma quanto sarà disposto a spingersi oltre quando finalmente i due si incontreranno faccia a faccia?

Gemini Man ha come protagonista Will Smith con il doppio ruolo Henry Brogen / Junior. Il cast è arricchito da Mary Elizabeth Winstead come Danny Zakarweski, Clive Owen nei panni di Clay Verris e Benedict Wong (Baron). Altri protagonisti sono Douglas Hodge, Ilia Volokh, Ralph Brown, Theodora Woolley e Linda Emond

Il film è diretto dal premio Oscar Ang Lee, la sceneggiatura è stata firmata da David Benioff, Billy Ray e Darren Lemke. Le edizioni home video contengono oltre un'ora di contenuti extra eccezionali, che comprendono una sequenza iniziale alternativa mai vista prima, scene inedite, un viaggio alla scoperta delle strabilianti tecnologie all'avanguardia del film, interviste con il cast e molto altro!

Nella video featurette che vi proponiamo in esclusiva, in lingua originale sottotitolata in italiano, possiamo vedere: Will Smith raccontarci la sua esperienza con Ang Lee ed il regista taiwanese spiegarci in breve il film. Nella featurette compaiono anche il produttore Jerry Bruckheimer ed il produttore esecutivo Chad Oman

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY

Inizio alternativo

Scene inedite

Featurette ricca d'azione

Oltre un'ora di contenuti speciali!

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD:

La Genesi di Gemini Man

Guardare in Faccia Te Stesso da Giovane

Il Futuro è Ora

Definizione del Livello Successivo

DISPONIBILE SOLO IN 4K ULTRA HD

LO SVILUPPO DEGLI EFFETTI SPECIALI PRESENTATO DALLA WETA-In 60FPS, Ultra HD e High Dynamic Range

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione Durata: 1 ora e 57 minuti ca.

Video: 1.85:1 Letterbox

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo, Thailandese Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Francese, Tedesco, Olandese, Spagnolo, Portoghese, Arabo

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY Genere: Azione Durata: 1 ora e 57 minuti ca.

Video: 1.85:1 Letterbox

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Giapponese, Portoghese, Spagnolo, Thailandese Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti†, Malese, Cantonese, Mandarino, Olandese, Francese, Giapponese, Coreano, Portoghese, Spagnolo, Thailandese

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione Durata: 1 ora e 57 minuti ca.

Video: 1.85:1 Letterbox

Audio: Italiano, Inglese, Descrizione Audio Inglese, Francese Dolby Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese† n/u, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Svedese