Gears of War, il creatore del videogame vuole Zack Snyder alla regia

Per Snyder sarebbe la prima volta alle prese con un adattamento di un videogame, pur avendo sperimentato il genere con il suo Sucker Punch.

Secondo il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, lo stile caratteristico di Zack Snyder si adatterebbe bene all'adattamento cinematografico annunciato da Netflix e tratto dalla popolare serie videoludica.

In un'intervista, Bleszinski ha elogiato la capacità di Snyder di lavorare con diverse IP negli ultimi anni.

"Ad essere sinceri, penso che Zack Snyder sia un regista straordinario quando lavora con una IP già esistente. Penso a quando ha fatto il remake di Dawn of the Dead, alcuni dei suoi film di supereroi, quando ha fatto 300. Come adattamento, 300 ha definito un intero genere [cinematografico], il ralenti e le panoramiche veloci".

Tuttavia, il designer di videogiochi ha criticato uno dei film più recenti di Snyder, Army of the Dead. "Ho spento a metà film, ho pensato che fosse terribile. Proprio così, l'ho detto". A prescindere da ciò, Bleszinski ha dichiarato di ritenere che Snyder sarebbe "perfetto" per adattare la serie di videogiochi, che ha lanciato nel 2006.

Snyder ha recentemente affermato di essere sempre stato interessato a dirigere un film di Gears of War, rivelando di aver avuto diverse discussioni su questa possibilità. Quando gli è stato chiesto quali videogiochi avrebbe voluto adattare, il regista ha detto: "Ho sempre in mente Gears. Ero un fan del gioco, quindi mi viene in mente quello".