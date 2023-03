Gears of War: Jon Spaihts sarà lo sceneggiatore del film live-action tratto dal videogioco

Il videogioco Gears of War diventerà un film live-action e a occuparsi della sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo sarà Jon Spaihts.

Il progetto è destinato a Netflix, che ha stretto un accordo un anno fa con The Coalition per la produzione del lungometraggio e di una serie animata destinata a un pubblico adulto.

Jon Spaihts, che ha recentemente lavorato ai film di Dune diretti da Denis Villeneuve, ha confermato che si occuperà dell'adattamento del videogioco spiegando: "Gears of War è uno dei più grandiosi videogiochi action di sempre, con personaggi vividi, un mondo disegnato in modo meraviglioso e un sistema di combattimento che porta nelle case la letalità della guerra e l'importanza di sostenere i membri della propria squadra. Vuole essere cinematografico e sono elettrizzato nell'avere l'opportunità di aiutare a realizzare questo progetto".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

The Coalition ha aggiunto: "Siamo elettrizzati nel collaborare con Jon e il team di Netflix nel portare in vita Gears of War. Jon è un narratore esperto con un talento per creare universi epici fantascientifici e ama realmente Gears of War. Non potremmo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan".

Il videogioco ha venduto oltre 40 milioni di copie ed è una delle saghe più apprezzate. Al centro della trama c'è una società divisa sull'orlo del collasso in cui l'umanità rischia l'estinzione. Delta Squad, un team guidato dal sergente Marcus Fenix, ora ha il compito di provare a salvare il mondo.